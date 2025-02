Slecht nieuws voor PSV: UEFA honoreert opmerkelijk verzoek niet

De UEFA heeft het verzoek van PSV om de thuiswedstrijd in de achtste finale van de Champions League op woensdag 5 maart te spelen niet gehonoreerd. Dit verzoek is door Eindhovenaren samen met de gemeente ingediend vanwege het naderende carnaval in Eindhoven en omstreken.

PSV plaatste zich woensdagavond op spectaculaire wijze voor de laatste zestien van de Champions League. Het team van trainer Peter Bosz wist na een zinderende wedstrijd met 3-1 te winnen van Juventus (na verlenging), waarmee het de 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd in Turijn wist weg te poetsen.

De Eindhovenaren werden tijdens de loting voor de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Arsenal. PSV begint het tweeluik, waarvan de heenwedstrijden worden afgewerkt op dinsdag 4 maart of woensdag 5 maart, met een thuiswedstrijd. In Eindhoven is er vurig gehoopt op laatstgenoemde dag en daarvoor werd zelfs een officieel verzoek ingediend bij de UEFA.

Dinsdag 4 maart is namelijk de laatste dag van het carnaval, hetgeen traditiegetrouw uitbundig wordt gevierd door supporters van de Eindhovense club. Voor de gemeente Eindhoven is de politie-inzet de reden voor het verzoek, schrijft onder meer De Telegraaf. De UEFA gaat echter niet mee in het verzoek van de Eindhovenaren en heeft besloten dat PSV - Arsenal dinsdag 4 maart om 21.00 uur wordt gespeeld. De return in het Emirates Stadium in Londen is op woensdag 12 maart, aftrap om 21.00 uur.

Speeldata Feyenoord ook bekend

De speeldata voor het tweeluik tussen Feyenoord en Internazionale in de achtste finale van de Champions League is ook bekend. De Rotterdammers spelen woensdagavond 5 maart om 18.45 uur in de eigen Kuip tegen Inter. De return volgt vervolgens op dinsdag 11 maart, als er om 21.00 uur wordt afgetrapt in het Giuseppe Meazza

PSV speelt op dinsdag 4 maart thuis tegen #Arsenal, om 21.00 uur. De wedstrijd tussen Arsenal en PSV in Londen is op woensdag 12 maart, om 21.00. Achtste finales Champions League. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 21, 2025 De UEFA heeft de speeldata van #Feyenoord in de achtste finales van de Champions League tegen Internazionale bekendgemaakt:



* Woensdag 5 maart om 18:45 in De Kuip

* Dinsdag 11 maart om 21:00 in Milaan#intfey — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) February 21, 2025

