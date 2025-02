PSV dient vanwege carnaval opmerkelijk verzoek in voor volgende Champions League-wedstrijd

PSV heeft meteen na het bereiken van de achtste finales van de Champions League een opmerkelijk verzoek ingediend bij de UEFA. Dit in verband met het naderende carnaval in Eindhoven en omstreken.

PSV plaatste zich woensdagavond op spectaculaire wijze voor de laatste zestien van de Champions League. Het team van trainer Peter Bosz won op eigen veld met 3-1 van Juventus en poetste daarmee het 2-1 verlies uit de heenwedstrijd weg.

LEES OOK: Lang sneert direct na knappe zege op Juventus naar PSV

De Eindhovenaren kunnen zich nu gaan opmaken voor een tweeluik met Arsenal of Internazionale. De heenwedstrijden in de achtste finales staan gepland voor dinsdag 4 maart en woensdag 5 maart, de return volgens op dinsdag 11 maart en woensdag 12 maart.

PSV speelt de heenwedstrijd in eigen huis. Onduidelijk is op dit moment nog of dat op dinsdag 4 maart of woensdag 5 maart zal zijn, maar de Eindhovenaren hopen vurig op laatstgenoemde dag. Sterker nog: een woordvoerder van PSV heeft tegenover Omroep Brabant bevestigd dat de club bij de UEFA heeft verzocht om op woensdag 5 maart te mogen spelen. Dit verzoek werd ingediend samen met de gemeente Eindhoven.

Dinsdag 4 maart is namelijk de laatste dag van het carnaval, hetgeen traditiegetrouw uitbundig wordt gevierd door supporters van de Eindhovense club. Voor de gemeente Eindhoven is de politie-inzet de reden voor het verzoek, schrijft onder meer De Telegraaf.

Wanneer kent PSV zijn volgende Champions League-tegenstander?

PSV kan zich na de eliminatie van Juventus gaan opmaken voor een tweeluik met Arsenal of Internazionale. De loting vindt op vrijdag 21 februari plaats in het Zwitserse Nyon. Dan zal ook Feyenoord, dat zich in de zestiende finales ontdeed van AC Milan, weten waar het aan toe is: de Rotterdammers treffen Arsenal of Internazionale.

Tegen welke tegenstander maakt PSV de grootste kans om door te gaan? Laden... 23.5% Arsenal 76.5% Internazionale 251 stemmen

