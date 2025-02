Ajax verslaat Go Ahead Eagles en zet PSV op vijf punten achterstand

Ajax heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om het landskampioenschap. Dankzij een 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles is het gat met achtervolger PSV vergroot tot vijf punten. Brian Brobbey maakte na rust de eerste treffer van de middag. Na de rode kaart van Gerrit Nauber en een afgekeurde treffer van Julius Dirksen wisten de Eagles ook niet meer aan een gelijkmaker te komen. In de slotfase maakte uitgerekend Oliver Edvardsen tegen zijn oude ploeg de bevrijdende 2-0.

Ajax kreeg vanmiddag tegen Go Ahead Eagles de kans om de voorsprong op PSV uit te breiden naar vijf punten. De Amsterdammers hadden nog wel 120 zware minuten in de benen van de wedstrijd afgelopen donderdag tegen Union Sint-Gillis. Ajax verloor met 1-2 en speelde negentig minuten met een man minder, maar de volgende ronde van de Europa League werd wel bereikt. Een overwinning van Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen Go Ahead is echter allesbehalve een zekerheidje. De afgelopen drie ontmoetingen in Amsterdam eindigde in een gelijkspel. Daarnaast moest Ajax het vanmiddag doen zonder Remko Pasveer die last had van een kleine blessure. Winteraanwinst Matheus stond daardoor onder de lat en de Braziliaan liet een prima indruk achter met onder andere zijn uitstekende spelhervattingen.

Weinig opwindende eerste helft, meer vuur na de rust

In de eerste helft waren beide ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd. Het balbezit was ongeveer gelijk en grote kansen werden door beide ploegen niet gecreëerd. Bij Ajax was Mika Godts de gevaarlijkste speler. Hij was ook het dichtstbij een treffer toen hij de verre hoek zocht, maar net naast schoot. Ook de bezoekers kwamen er af en toe gevaarlijk uit via Victor Edvardsen. Bij zowel Ajax en Go Ahead ontbrak het vaak aan een zuivere eindpass.

Waar er in de eerste helft geen sprake was van grote kansen, hoefden we daar in de tweede helft niet lang op te wachten. Na iets meer dan tien seconden ontstond er een misverstand tussen Joris Kramer en Dean James kon Bertrand Traoré er zomaar vandoor met de bal. Hij ging recht op Jari de Busser af, maar schoot van dichtbij naast. Enkele minuten later had Kenneth Taylor de openingstreffer op zijn hoofd na een goede voorzet van Gaaei, echter had De Busser een uitstekende redding in huis. Go Ahead werd steeds slordiger en leverde bal na bal in. Na een klein uur spelen zette Brian Brobbey de verdiende openingstreffer op het scorebord nadat hij in stelling was gebracht door Godts.

Ajax komt goed weg

Na zeventig minuten voetbal werd het Go Ahead nog een stuk moeilijker gemaakt. Gerrit Nauber pakte zijn tweede gele kaart door Godts op te vangen. Met name de eerste kaart van Nauber was erg zwaar gestraft van Joey Kooij. De scheidsrechter vroeg Nauber bij hem te komen voor een vermaning, maar Nauber leek dat niet te horen en kreeg een gele kaart. Godts leek het duel hierna direct in het slot te gooien, maar hij vond na een fraaie dribbel de buitenkant van de paal. In de slotfase bleek Ajax maar weer eens te beschikken over een engeltje op de schouder. Julius Dirksen leek de gelijkmaker binnen te koppen, maar na een lange vergadering in het VAR-hokje werd de treffer afgekeurd vanwege een handsbal.

Nog geen minuut later was het uitgerekend Oliver Edvardsen die zijn oude ploeg pijn deed door de verlossende 2-0 binnen te schieten. In de blessuretijd kende Kooij nog een strafschop toe aan Go Ahead na hands van Daniele Rugani, maar ook ditmaal trok de VAR daar een streep doorheen. Rugani hield zijn handen keurig bij zijn lichaam en dus ging de strafschop terecht niet door.

Door de overwinning breidt de ploeg van Fransesco Farioli de voorsprong op PSV uit naar vijf punten. Volgende week gaan de Amsterdammers op bezoek bij Almere City. Voor Go Ahead Eagles wacht een dubbele ontmoeting met PSV. Eerst spelen ze woensdag in Eindhoven om een finaleplek in de KNVB-beker en daarna spelen ze in Deventer tegen elkaar in de Eredivisie.

