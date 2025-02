Uitblinkende Noa Lang na heerlijke Europese avond óók kritisch op PSV: 'Doen soms maar wat'

was donderdagavond niet alleen dolblij dat hij met PSV ten koste van Juventus de laatste zestien van de Champions League bereikte, maar ook kritisch op zichzelf en zijn ploeggenoten. Waar de Eindhovenaren Europees een goed seizoen doormaken, blijft de ploeg van trainer Peter Bosz immers punten morsen in de Eredivisie. "We doen soms maar wat", oordeelt Lang keihard.

Lang looft PSV-ploeggenoot: 'Gewoon een hele grote speler'

Lang speelde woensdagavond een dijk van een wedstrijd tegen Juventus. De buitenspeler was bij tijd en wijle ongrijpbaar voor de Italiaanse defensie en leverde bovendien een puntgave assist bij de 1-0, die door Ivan Perisic al even knap werd binnengeschoten. De ervaren Kroaat was vorige week in de heenwedstrijd in Turijn óók al trefzeker, waardoor hij in zijn eerste twee Champions League-wedstrijden voor de Eindhovenaren (Perisic kon niet tijdig worden ingeschreven voor de competitiefase) meteen van onschatbare waarde was. "Hij is gewoon een hele grote speler", wordt Lang geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Lang neemt het op voor Bosz: 'Hij is een toptrainer'

Waar PSV zich mag opmaken voor de achtste finales van de Champions League, waarin een dubbele confrontatie met Arsenal óf Internazionale zal volgen, moet de club in eigen land tegelijkertijd alle zeilen bijzetten om de landstitel van vorig seizoen te prolongeren. Sinds de winterstop morste de equipe van Bosz al elf punten in de competitie, waardoor Ajax de koppositie inmiddels heeft overgenomen. "In de Eredivisie doen we soms maar wat", toont Lang zich uiterst kritisch. "Als je deze intensiteit van vanavond elke wedstrijd op de mat kunnen leggen, moeten wij gewoon kampioen worden. Alleen doen we dat niet." De kritiek op Bosz is wat Lang betreft volledig onterecht: "Daarvoor moeten we naar onszelf kijken en niet naar onze coach. Peter Bosz is een toptrainer.” Lang herhaalt daarna dat hij vindt dat PSV absoluut opnieuw kampioen moet worden: "Anders is het gewoon een kutseizoen", spreekt de aanvaller klare taal.

De afgelopen weken ging het veelvuldig over de relatie tussen Lang en de supporters van PSV. De buitenspeler vierde recent in het thuisduel met Willem II een doelpunt door zijn vinger voor zijn mond te houden, waarmee hij het thuispubliek tot stilte maande. Inmiddels is de lucht echter geklaard, woensdagavond werd Lang volop toegejuicht in het Philips Stadion. "De laatste twee wedstrijden was het top", zegt Lang er zelf over. "Er was een sfeer waarin je niet moe kunt worden. Ik had zelf kramp, maar bleef maar doorgaan. Over de dingen die de afgelopen weken gebeurd zijn, wil ik niet veel meer zeggen. Het is tijd om dat achter te laten. Ik wil alleen vooruitkijken. Zolang ik hier voor de club speel, zal ik alles doen om de ploeg te helpen."

