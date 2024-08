Hugo Borst: 'Ik ben het zo zat, die debiele voetballers, het ziet er niet uit'

Hugo Borst is blij met de regelwijziging in het Nederlands voetbal, die eerder op de woensdag werd aangekondigd. Vanaf komend seizoen mogen enkel nog aanvoerders het gesprek met de scheidsrechter aangaan. Deze richtlijn geldt zowel voor het profvoetbal als voor het amateurvoetbal.

“Eindelijk”, zegt de voetbalfan woensdagavond bij De Oranjezomer. “Ik ben een rugbyfan en daar is sprake van discipline en gehoorzaamheid. Als de scheidsrechter een fout maakt, wordt dat ook geaccepteerd. Ik ben het zo zat, al die debiele voetballers die als een zwerm achter de aanvoerder hangen, schreeuwend, het ziet er niet uit. Goede maatregel.”

“Ik kan dit zeggen omdat ik zo’n randdebiel was. Op microschaal, in de vierde klasse. Ik was beschamend”, lacht Borst bij de talkshow. Ook tafelgast Jack van Gelder laat blijken een groot voorstander te zijn van de nieuwe regelgeving.

Voorafgaand aan het Europees kampioenschap maakte de UEFA bekend dat op het toernooi enkel aanvoerders nog in gesprek mochten gaan met de scheidsrechter. In het geval een andere speler dit toch deed, zou hij worden bestraft met een gele kaart. De regel beviel erg goed, waardoor deze komend seizoen ook in alle UEFA-competities zal gelden en inmiddels ook is overgenomen door de FIFA voor de toernooien op de Olympische Spelen.

In navolging van de UEFA en de FIFA heeft ook de KNVB besloten de richtlijn over te nemen. Vanaf het komende seizoen geldt dit voor zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal. In praktijk betekent dit dat de scheidsrechter zijn beslissingen enkel aan aanvoerders zal uitleggen en dat een aanvoerder verantwoordelijk is zijn teamgenoten weg te sturen. Luisteren ze hier niet naar, krijgt deze een gele kaart. Net als op het EK zullen clubs met een doelman als aanvoerder een veldspeler mogen aanwijzen die het gesprek aangaat als de keeper niet in de buurt van de scheidsrechter is.

Uitleg KNVB

“De aanscherping van de regel wordt op alle niveaus ingevoerd, zowel in het amateur- als het betaald voetbal”, klinkt de uitleg van de KNVB. “Dit betekent dat in alle competities de maatregel toegepast wordt en alle betrokkenen in het voetbal hier mee te maken krijgen. De KNVB verwacht dan ook van bestuurders, coaches en trainers, dat zij de nieuwe richtlijn breed bekendmaken binnen de verenigingen en clubs.”