Borst hard voor Oranje: columnist noemt uit hoeveel uitzonderlijke voetballers, topvoetballers en subtoppers Oranjeselectie bestaat

Hugo Borst denkt dat er in het huidige Oranje heel weinig goede spelers zitten. We leven niet meer in de tijd van Johan Cruijff, Ruud Gullit of Wesley Sneijder, zo stelt de columnist.

Na de wedstrijd tegen Oostenrijk was bondscoach Ronald Koeman nog wel beschikbaar voor commentaar, maar sindsdien hebben we niks meer van hem vernomen. Borst snapt wel waarom Koeman die keuze heeft genomen, zo stelt hij in zijn column in het AD. Vroeger zou ik hebben geroepen dat Koeman een bangepoeperd is. Maar na een paar dagen begreep ik hem wel. Wat had de ervaren voetbaltrainer in godsnaam moeten zeggen tegen het journaille, tegen het volk? Jokken of met meel in de mond praten past hem niet."

Volgens de journalist krijgen we mogelijk in de toekomst meer te horen over misstanden bij Oranje tijdens dit EK. "Voor de waarheid is het te vroeg. Al zijn het stuiptrekkingen, we leven nog. We mogen ons als derde in de poule herkansen. Tegen een land zonder toppers, zonder subtoppers, Roemenië telt wat Europese middenmoters. (Bloedlink trouwens, want die gasten spelen voor volk en vaderland, iets dat Nederlandse voetballers sinds de wraak op de Duitsers in 1988 niet meer in het bloed zit.)"

Borst vindt dat we in Nederland echt uitzonderlijke voetballers heeft gehad in het verleden en noemt daarbij dus onder andere Cruijff, Gullit en Sneijder. Hij analyseert vervolgens of dat nu nog zo is. "Uitzonderlijke voetballers nu? Nul. Topvoetballers? Nul. Subtoppers: drie. Memphis, Gakpo en Van Dijk. Je mag ze ook pseudo-topvoetballers noemen, maar dat is weer zo onaardig. We hebben wel één sloopkogel: Dumfries. Internationaal geen topvoetballer, wél een subtopper. Dat hij de afgelopen twee eindtoernooien uitblinker van Oranje was, zegt alles. Dat Weghorst op het WK een belangrijke inbreng had (en nu ook) is schrijnend. Koeman moet het verder doen met junioren, rookies en middenmoters die zouden kunnen uitgroeien tot subtoppers."

Borst hint overigens op het probleem waar Nederland momenteel mee kampt. "In Oranje speelt Gen Z. Jongemannen die graag veel tijd spenderen aan social media en buiten het virtuele louter beleefd, leuk of hartelijk met elkaar omgaan. Aanvoerder Van Dijk erkent het zelf: het schort aan communicatie." Hoewel de speler van Liverpool weet waar het probleem ligt, heeft Borst weinig vertrouwen in een ommekeer tegen Roemenië. "Dat zei hij na Oostenrijk, maar hij zei hetzelfde een jaar geleden na verlies tegen Italië. Ze zouden er uitgebreid over gaan praten toen... Niets van gemerkt. Nu ook. Die gasten zeggen elkaar de waarheid niet. Niemand zegt tegen Van Dijk: ‘Dek gvd nou eens een keertje door.’ De aanvoerder zelf ontkent dat dat het grote euvel is."

