Ontluisterende toekomstschets belooft weinig goeds voor komende twee jaar van Oranje

Hugo Borst gaat er niet vanuit dat er veel gaat veranderen bij Oranje de komende twee jaar. De schrijver denkt dat Ronald Koeman niets gaat leren van het afgelopen Europees kampioenschap en op het Wereldkampioenschap over twee jaar dezelfde fouten zal maken.

In zijn column in het Algemeen Dagblad schetst Borst zijn voorspelling van de komende jaren van Oranje, die er volgens de schrijver niet rooskleurig uit zullen zien. “Eerst Virgil van Dijk”, begint hij. “Bondscoach Koeman is geen Sir Alex Ferguson en weigert de gemankeerde aanvoerder door te selecteren. Van Dijk besluit deze zomer door te gaan als international. Koeman stelt ’m trouw op.” Volgens de columnist is het doordekken een groot probleem bij Van Dijk, maar wordt hij telkens gered door zijn medespelers.

Artikel gaat verder onder video

“Als Oranje tegen grootmachten moet kiest Koeman voor vijf verdedigers, dus met de indrukwekkend snelle Micky van de Ven erbij. Met hem, Dumfries, De Vrij en Aké blijft Van Dijk overeind, zeker tegen baggerlandjes.” Borst verwacht dat Koeman ook tijdens het komende WK voor Van Dijk zal kiezen. “De discussie ontbrandt weer, maar Virgil komt niet op de bank terecht. Dat heeft kwalijke gevolgen.”

Ook de rol van Memphis Depay in Oranje zal volgens Borst niet of nauwelijks veranderen. “Gaat vanaf dit najaar goud delven in de Saoedische woestijn en wordt gewoon steeds opgeroepen door Koeman. De haarband blijft af. Slechte herinneringen. Twee jaar om een nieuwe gadget te verzinnen. Op weg naar het WK scoort Memphis genoeg tegen dwergstaatjes om Robin van Persie op de eeuwige ranglijst voorbij te gaan. Leuk voor Memphis.”

Van Xavi Simons hoeft Nederland ook niet veel te verwachten, zo stelt Borst. De aanvaller annex aanvallende middenvelder vindt dat hij te veel kritiek krijgt. De schrijver vergelijkt zijn houding met die van Clarence Seedorf in het verleden. “Xavi eist in een exclusief interview bij CNN het respect van Nederland waar ook Clarence altijd om vroeg. Een valkuil. Dat werkt niet zo. Daarvoor moet je eerst leuk en aardig gevonden worden.” Volgens Borst is het vooral de entourage van het talent die ervoor zorgt dat hij zich zo fel tegen alles uitlaat. “Ik zie Xavi helaas geen afstand doen van het legertje ja-knikkers en kontlikkers dat hem omringt en daarmee is zijn lot bezegeld - helemaal in Oranje waar je vooral normaal moet doen.”

“In dit licht haalt Oranje tijdens het WK in 2026 de kwartfinale, tenzij het de achtste finales of weer per ongeluk de halve finale wordt”, voorspelt de columnist. “Het voetbal zal weer on-Nederlands zijn, slecht. Koeman stopt ermee, twee jaar te laat”, besluit hij.

