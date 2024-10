Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert één wijziging door bij gehavend Ajax

Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen FC Groningen. De Amsterdammers willen zich herpakken van een gelijkspel in de Europa League tegen Slavia Praag (1-1). Daarvoor zal Francesco Farioli alleen de geblesseerde Kristian Hlynsson vervangen, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Ajax is donderdagavond niet ongehavend uit de strijd gekomen tegen Slavia Praag. Hlynsson liep namelijk een enkelblessure op en is zodoende de komende vier tot zes weken niet inzetbaar. Door de blessures van Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim zit Farioli erg krap in de aanvallende middenvelders. De verwachting is daarom dat de IJslander wordt vervangen door Davy Klaassen. Jordan Henderson, die ontbrak in Praag, geldt nog als twijfelgeval.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen keihard voor Ajacied: ‘Ik vind hem niet zo’n groot talent’

Voorin moeten de Amsterdammers het nog steeds stellen zonder Bertrand Traoré. De aanvaller kreeg afgelopen week een tik op de knie tijdens de training, waardoor hij de Europa League-wedstrijd moest overslaan. Ook dit weekend zal hij nog niet in actie kunnen komen, waardoor Christian Rasmussen zijn plek in de basis behoudt. Verder staat er ook nog een vraagteken achter de naam van Wout Weghorst, waardoor Farioli weer voor Brobbey lijkt te kiezen.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Rasmussen, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Vaessen; Bacuna, Rente, Stam, Prins; Schreuders, Resink, Hove, Mendes; Van Bergen, Postema.