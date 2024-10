Derksen keihard voor Ajacied: ‘Ik vind hem niet zo’n groot talent’

Johan Derksen en René van der Gijp zijn totaal niet onder de indruk van bij Ajax. De heren krijgen het idee dat Brobbey vaak scoort met meer geluk dan wijsheid. De spits zou niet genoeg rust bewaren om de goede beslissing te nemen voor de goal.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van vrijdag worden de missers van Brobbey in de wedstrijd tegen Slavia Praag (1-1) weer aangehaald. “Ik maak me zorgen om de manier waarop die het doet”, begint Van der Gijp over de kwaliteiten van Brobbey voor de goal. “Je kunt een bal naast schieten, maar hij heeft totáál niet het gevoel.” Derksen haakt erop in dat hij Brobbey ‘ongecontroleerd’ vindt. “Hij valt ook altijd”, voegt Van der Gijp daaraan toe. “Waarom zou je vallen?”

Volgens Derksen zijn de doelpunten van Brobbey ook vaak geen bewuste treffers. “Als hij scoort, scoort hij in een soort kluts”, constateert De Snor. “Het is altijd een beetje rommelig.” Van der Gijp kan zich volledig in die lezing vinden. “Het is zonde”, vindt hij. “Als je alleen op de keeper afloopt, moet je toch je rust houden. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden, maar je moet de rust hebben het goede te doen.”

Derksen ziet het niet bij Brobbey

Derksen haalt vervolgens de treffer van Dusan Tadic tegen FC Twente aan. “Dat is een echte spitsengoal, op het juiste moment even stiften”, geeft de oud-voetballer daarover aan. Van der Gijp ziet ook dat Brobbey alles op het hoogste tempo wil doen. “Maar je kunt niet in z’n vijf blijven. Al is het maar een halve seconde…” Vervolgens geeft Derksen aan dat hij niet weet of Brobbey dat in zijn mars heeft. “Ik vind hem eigenlijk niet zo’n groot talent. Ik zie het nooit”, stelt hij. Daar kan Van der Gijp zich dan weer niet in vinden. De voormalig buitenspeler zou Brobbey namelijk altijd verkiezen boven Wout Weghorst.

