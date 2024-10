Tadic doet oude liefde pijn: FC Twente geeft zege uit handen tegen Fenerbahçe

FC Twente heeft Fenerbahce op het eigen veld op een gelijkspel kunnen houden. De mannen van Joseph Oosting kwamen al relatief vroeg op voorsprong in de wedstrijd, maar kregen in de tweede helft een doelpunt tegen van een voormalig FC Twente-speler. De Tukkers kunnen één punt toevoegen aan hun puntentotaal in de Europa League.

In de Overijsselse stad ging het eerder vandaag al goed tekeer. Supporters van FC Twente en Fenerbahce raakte slaags met elkaar. Stoelen en bierglazen vlogen in het rond in Enschede. In de Grolsch Veste hadden ze supporters van Twente een geweldig doek gemaakt om het Europese avontuur, voor het eerst op eigen bodem dit seizoen, in te luiden. De sfeer was gedurende de hele avond opperbest bij de Tukkers.

De wedstrijd brak in de tweede minuut al los. Michel Vlap brak in de tweede minuut door de verdediging van Fenerbahce heen, maar hij stuitte op doelman Dominik Livakovic. De Turkse grootmacht kwam niet echt tot grote kansen in de 23ste minuut schoot Youssef En-Nesyri de bal hard op doel, maar Lars Unnerstall kon de bal knap redden. Minder dan een minuut later schoot Jayden Oosterwolde, de linksback die ook voor Twente uitkwam, keihard op het aluminium.

In de 29ste minuut was het dan eindelijk raak voor de thuisploeg. Youri Regeer gaf de bal voor en Vlap knikte de bal, via de grond, binnen. Even later kreeg Twente nog wat kopkansen om de voorsprong uit te breiden. Mees Hilgers en Ricky van Wolfswinkel kopten beiden over de goal van Livakovic. Zo gingen de 22 gladiatoren met een stand van 1-0 aan de thee in Enschede. In de tweede helft ging FC Twente ook voortvarend van start.

Mitchell van Bergen kreeg de eerste grote kans in de tweede helft. De linksbuiten schoot de bal in de korte hoek, maar stuitte, niet voor de eerste keer op donderdagavond, op Livakovic. In de 54ste minuut kwam Van Bergen wéér oog in oog met Livakovic, en weer trok de buitenspeler aan het kortste eind. In de 65ste minuut kreeg Lammers nog een grote kans, maar hij zag zijn poging voorlangs gaan. Dusan Tadic schoot in minuut 71 de bal achter Unnerstall, en zorgde met een fraaie treffer voor de 1-1. Na de gelijkmaker van de Serviër kwamen er voor beide ploegen nog kansen op de overwinning.

Twente begon de Europese campagne knap met een 1-1 gelijkspel op Old Trafford tegen het Manchester United van Erik ten Hag, Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee. De Tukkers kunnen na de wedstrijd tegen de ploeg van José Mourinho dus wéér één punt toevoegen aan het totaal. De ploeg van Joseph Oosting heeft een moeilijk schema in de Europa League. De volgende wedstrijd voor Twente in Europees verband is tegen SS Lazio op 24 oktober.

