FC Twente juicht en deelt miljoenenwinst met achterban

FC Twente heeft een zeer goed boekjaar achter de rug. Maandag deelde de club uit Enschede de jaarcijfers op de eigen website, waaruit blijkt dat het een nettowinst van 5,2 miljoen euro heeft gerealiseerd.

Voor FC Twente is het sowieso een goed jaar geweest. De club eindigde vorig seizoen als derde in de Eredivisie en kreeg zo toegang tot de voorrondes van de Champions League. Helaas werd het miljoenenbal niet gehaald, waarna er genoegen moest worden genomen met Europa League-voetbal. Daarin speelde FC Twente vorige week knap gelijk bij Manchester United (1-1). In de Eredivisie staat de club momenteel op de vierde plek.

Het goede jaar is ook in de jaarcijfers terug te zien. FC Twente heeft over het seizoen 2023/2024 5,2 miljoen euro winst geboekt. Enkele redenen daarvoor zijn de volgende: de omzet van de club steeg met 1,8 miljoen, de opbrengsten uit transfers waren zeer positief en het eigen vermogen is toegenomen (nu 27,8 miljoen). Daartegenover staat wel een stijging van de kosten. Zo moest de club uit Enschede meer geld aan sportieve bonussen uitgeven, na de knappe derde plek van vorig seizoen.

Op transfergebied ontving Twente nog geld voor Jayden Oosterwolde, Wieke Kaptein, Ramiz Zerrouki en Manfred Ugalde. Eerstgenoemde maakte de overstap van Parma naar Fenerbahçe, terwijl Zerrouki vorige zomer naar Feyenoord vertrok. Ugalde speelde tot januari in Enschede, maar stapte daarna over naar Spartak Moskou. De transfers van afgelopen zomer zijn nog niet in deze cijfers meegenomen.

