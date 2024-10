Verweij wijst Kroes op cruciale opdracht bij Ajax: 'Op de to-do-list met hoofdletters!'

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax moet er alles aan doen om te voorkomen dat na dit seizoen transfervrij de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt. Dat schrijft Mike Verweij althans. Rensch is momenteel in het bezit van een aflopend contract. De gesprekken over een verlenging daarvan zijn weliswaar gaande, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen.

Rensch brak in het seizoen 2020/2021 door in de hoofdmacht van Ajax. Door blessureleed bij Noussair Mazraoui kreeg de speler uit de eigen jeugdopleiding de kans in Ajax 1 en hij stelde zijn toenmalige trainer Erik ten Hag niet teleur. Met Rensch had Ajax de opvolger van Mazraoui al in huis en na het vertrek van de Marokkaanse international Bayern München in 2022 was het aan Rensch om te laten zien dat hij er inderdaad klaar voor was. Maar Rensch ontsnapte niet aan de sportieve malaise in Amsterdam en was regelmatig het mikpunt van kritiek.

Daar kwam dit seizoen in eerste instantie geen verandering in. Rensch kreeg in de eerste helft van de return tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League veel kritiek over zich heen. Ajax stond bovendien naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek van de rechtsback, die in het bezit is van een aflopend contract. Hij liet zich onlangs al uit over zijn toekomst en vertelde met Ajax in gesprek te zijn over een contractverlenging. Een overeenstemming werd tot op heden echter niet bereikt, waardoor het de vraag blijft of Rensch na dit seizoen nog wel actief is in Amsterdam.

Verweij: Kroes moet aan de bak

Volgens Verweij moet Kroes er in ieder geval alles aan doen om te voorkomen dat de verdediger transfervrij de deur uitloopt. “Op de to-do-list van Alex Kroes moet de contractverlenging van Rensch inmiddels met hoofdletters staan. De 21-jarige rechtsback is na dit seizoen transfervrij en Kroes moet voorkomen dat het product van de eigen opleiding gratis de deur uitloopt”, zo schrijft de clubwatcher van De Telegraaf na de ontmoeting tussen RKC en Ajax. “Zoals meer spelers leeft Rensch onder Farioli op en toont hij weer grote overeenkomsten met het bijzondere talent dat velen in de jeugd in hem zagen. Natuurlijk speelde Ajax behoudens het duel met Besiktas dit seizoen nog geen topwedstrijden, waarin Rensch echt zal worden getest, maar dat er al sprake is van een Rensch revival staat vast”, zo leest het.

Rensch is onder Francesco Farioli onomstreden. De Lelystedeling kwam in de eerste twee competitieduels met sc Heerenveen en NAC Breda weliswaar niet in actie omdat hij evenals meerdere basisspelers rust kreeg, maar in de tien andere wedstrijden verscheen hij allemaal aan de aftrap. Daarin was Rensch goed voor een doelpunt en een assist. Zijn treffer maakte hij een kleine twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Rensch speelde in totaal al 140 duels voor Ajax, goed voor tien doelpunten en twaalf assists.

