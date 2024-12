Winston Bogarde snapt niets van Ajax: ‘Dan verwacht je niet bij het grof vuil gezet te worden’

Winston Bogarde kan zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2022 nog altijd heel lastig verklaren. De voormalig verdediger van de club uit Amsterdam fungeerde twee seizoenen als assistent van Erik ten Hag en stond er heel goed op, maar kreeg na het seizoen 2021/22 te horen dat er voor hem geen plek was in de technische staf van de nieuwe hoofdtrainer Alfred Schreuder. Bogarde geeft in gesprek met Voetbal International aan ‘nooit’ met Schreuder te hebben gesproken.

Hoe lek als een mandje de defensie van Ajax inmiddels al een aantal seizoenen is, zo sterk als een huis stond het in de periode met Ten Hag als hoofdtrainer. Een belangrijke rol daarin was er weggelegd voor Bogarde. De verbazing was daarom groot toen in de aanloop naar het seizoen 2022/23 bekend werd dat de oud-international geen deel meer zou uitmaken van de technische staf van Ajax. Na het vertrek van Ten Hag was er klaarblijkelijk geen plek meer voor Bogarde. “Ik heb nooit een uitleg gehad. Als je te horen krijgt dat je het goed hebt gedaan en er tóch uit wordt gegooid, dan is dat moeilijk te begrijpen”, zo leest het.

Bogarde had veel betekend voor Ajax. De voormalig verdediger van ook FC Barcelona en Chelsea werd als assistent van Michael Reiziger bij Jong Ajax kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Ten Hag haalde Bogarde in de zomer van 2020 bij de hoofdmacht. Na twee seizoenen als assistent van Ten Hag was Bogarde zijn rol uitgespeeld. “Ze vonden me te goed voor Jong Ajax, werd me nog wel verteld. Het was geen lang gesprek en het was ook geen prettig gesprek.” Bogarde had het er moeilijk mee dat hij Ajax moest verlaten en geeft eerlijk toe dat hij wel even nodig had om het allemaal te verwerken. “Ik had zeven jaar alles gegeven voor de club. Een periode waarin ik heb bewezen wat ik kan toevoegen. Dan verwacht je niet bij het grof vuil gezet te worden. Uit het niets.”

Gedurende de tweede helft van het seizoen 2021/22 werd al duidelijk dat Ten Hag bezig was aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van Ajax. De Tukker, die in Amsterdam driemaal kampioen van Nederland werd en in 2019 op een haar na de finale van de Champions League bereikte, maakte na dat seizoen de overstap naar Manchester United. Ajax stelde Schreuder aan als opvolger van Ten Hag. Schreuder, die eerder al werkzaam was als rechterhand van Ten Hag, nam zijn eigen staf mee. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het vertrek van Bogarde, maar daar wil hij niets van weten. “En dan dat algemene slappe gelul over een trainer die zijn eigen mensen wil meenemen als reden te horen krijgen. Ik heb nooit met Schreuder gesproken na zijn aanstelling als hoofdtrainer. Maar goed, het is geweest, ik ben met nieuwe dingen bezig”, aldus Bogarde.

Geen rentree bij Sparta

Bogarde ging een jaar na zijn vertrek uit Amsterdam als assistent van Patrick Kluivert aan de slag bij Adana Demirspor, maar dat avontuur zou nog geen drie maanden duren. Maurice Steijn heeft onlangs geprobeerd om Bogarde naar Sparta te halen, maar de Rotterdamse clubleiding hield een terugkeer van de oud-verdediger op Het Kasteel tegen.

