Lessen met kritische voormalig Ajax-speler betalen zich uit voor Flamingo: ‘Kan nooit een goede wedstrijd spelen’

werkt sinds afgelopen zomer met Winston Bogarde aan zijn verdedigende kwaliteiten. De voormalig verdediger van onder meer Ajax, Barcelona en Chelsea is heel streng voor de aanwinst van PSV.

Flamingo maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar PSV. Daar heeft hij zich in rap tempo ontwikkeld tot een sterkhouder in de defensie van Peter Bosz. Dat heeft hij te danken aan oud-Ajacied Bogarde, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Afgelopen zomer ging Flamingo samen met Ajax-verdediger Jorrel Hato op bezoek bij de twintigvoudig international, die hen probeerde wat extra’s aan te leren.

“Ik ben eerst met Million Manhoef, met wie ik sinds onze tijd bij Vitesse goed bevriend ben, op vakantie geweest op Ibiza en daarna was het elke dag trainen met Bogarde”, vertelt de verdediger. Flamingo kreeg contact met de voormalig voetballer via zijn zaakwaarnemers. “Bogarde is zelf een goede verdediger geweest, dus hij heeft een goede visie op het verdedigen. Hij kan ons veel bijleren. Ook qua conditie was het heel goed. Het was mijn doel om goed fit bij PSV aan de voorbereiding te beginnen.”

De training met Bogarde heeft zijn vruchten afgeworpen, want Flamingo is na tien duels in de Eredivisie niet meer weg te denken uit de basis bij PSV. Toch bleef het niet alleen bij de training in de zomer. “Ook tijdens het seizoen heb ik contact met Winston en dan kijken we samen naar beelden.” Daarbij is de voormalig Ajacied net zo kritisch als Bosz. “Ik kan bijna nooit een goede wedstrijd spelen. Na het Champions League-duel tegen Sporting zei hij wel dat ik een goede wedstrijd had gespeeld, maar normaal krijg ik altijd te horen dat er dingen beter hadden gekund.”

