Peter Bosz is eerlijk over Feyenoord tegen Ajax: 'Er klopte niets van wat jullie schreven'

Peter Bosz heeft in gesprek met de media vooruitgeblikt op de topper van zaterdagavond: Ajax tegen PSV. De oefenmeester van de Eindhovenaren ziet dat de Amsterdammers op de goede weg zijn, al vindt hij nog niet dat Ajax is waar het moet zijn.

"Ze zijn nog niet waar ik vind dat Ajax moet zijn", zegt Bosz als hij op het persmoment wordt gevraagd naar het niveau van de tegenstander van zaterdagavond. "Dat is logisch als je van ver moet komen. Vorig jaar was het topclub-onwaardig, maar ze zijn wel op de goede weg", vindt Bosz, die de overwinning van de ploeg van Francesco Farioli op bezoek bij Feyenoord ook volledig verdiend vond.

"Feyenoord-Ajax heb ik thuis gekeken. Een hele interessante wedstrijd. Wat jullie allemaal schreven is leuk om terug te lezen. Want er klopte niks van", wordt de coach van PSV geciteerd door Voetbal International. "Iedereen verwachtte dat Feyenoord er wel overheen zou walsen, maar Feyenoord was kansloos tegen Ajax. Ajax had geluk met de goal maar ik vond ze ook heel goed spelen. Feyenoord was eigenlijk kansloos. Ze hadden geen antwoord", zag de trainer van de koploper van de Eredivisie.

Bosz hoopt zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA wél een antwoord te hebben op het spel van de Amsterdamse club. Dat zal Bosz op zijn eigen manier gaan proberen te doen, al benadrukt hij wel dat een uitvoering kan wisselen op basis van de tegenstander die PSV treft: "Iedereen kent mijn voetbalfilosofie daar houd ik aan vast. De manier van uitvoeren kan wisselen. Maar aanvallen en mensen vermaken, dat willen we altijd doen", besluit hij.

