PSV'er Tillman openhartig: ‘Ik heb nog geen goede ervaringen tot nu toe’

Koploper PSV neemt het zaterdagavond om 18.45 in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. blikt vooruit op het duel, waarmee hij naar eigen zeggen geen goede ervaringen heeft. Het is de Amerikaan er dus alles aan gelegen om het treffen in Amsterdam winnend af te sluiten met PSV.

Tillman treft Ajax voor de vierde keer als speler, zo speelde als hij speler van Rangers tweemaal tegen de recordkampioen. “Ik weet het. Om eerlijk te zijn heb ik maar drie keer tegen Ajax gespeeld”, vertelt hij tegenover ESPN. “Persoonlijk heb ik nog geen goede ervaringen tot nu toe. Met Rangers heb ik twee keer verloren. Met PSV ben ik in de rust gewisseld. Dus ik kijk uit naar deze wedstrijd. Om te laten zien wat ik echt kan doen.”

Er zijn zeven clubs waar Tillman vaker van verloor dan won: Celtic, Ajax, Napoli, Arsenal, Feyenoord, Juventus en Liverpool. Tegen Ajax kan hij de zaken gelijktrekken. De laatste editie, die in 1-1 eindigde miste de Amerikaan vanwege een blessure, maar tijdens het duel met Ajax dat PSV met 5-2 wist te winnen door een hattrick van Hirving Lozano, werd Tillman vroegtijdig gewisseld. “Ik moet de statistieken veranderen. Hopelijk winnen we en kan ik een goede wedstrijd spelen. Dat zullen we zien op zaterdag.”

In Schotland speelde hij de topper tussen Rangers en Celtic, ook wel Old Firm genoemd, vijfmaal. Het vergelijken van die wedstrijd met die tussen PSV en Ajax vindt hij echter lastig. “Hier heb je ons, Ajax en Feyenoord en misschien AZ en Twente. In Schotland heb je echt alleen Celtic en Rangers”, beseft hij. “Het is gelijk, maar de spanning daar is hoger dan dat het hier is.”

Tillman realiseert zich dat Ajax vorig seizoen een beroerd kende, maar dat de vlag er nu anders bijhangt. “We zullen zaterdag zien hoe groot deze wedstrijd is. Maar ik weet dat het een grote wedstrijd is. Er zit veel historie in. Het betekent veel voor de fans en de club. Het zal een geweldige wedstrijd zijn.”

Tillman liever niet op zes

Als het aan Tillman ligt speelt hij zaterdag wel op een andere positie dan tegen Paris Saint-Germain en PEC Zwolle. In die duels fungeerde hij als ‘zes’, een positie waar zijn voorkeur niet naar uitgaat. Al neemt hij genoegen met de beslissing Bosz. “Dat zullen we zaterdag zien. Ik speel waar hij wil dat ik speel. Dat heeft iedereen gezien. Ik kan op meerdere posities spelen. Ik kan een goede wedstrijd spelen op elke positie. Dat is voor mij geen probleem. Al zal mijn favoriete positie altijd de nummer tien blijven.”

