PSV-sterkhouder eerlijk tegen Peter Bosz: ‘Ik heb gezegd dat ik het saai vind’

heeft bij trainer Peter Bosz aangekaart dat hij liever niet meer als controleur op het middenveld speelt. De Amerikaanse middenvelder vervulde die rol in de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain en PEC Zwolle. Daar blijft het wat betreft Tillman bij, die aangeeft liever wat hoger op het middenveld te spelen.

Door de blessures van Jerdy Schouten en Joey Veerman zit PSV wat dun in de middenvelders. Daardoor werd de Amerikaans international op ‘zes’ geposteerd bij de Eindhovenaren, een rol die zijn broer Timothy vaak heeft bij MLS-club Los Angeles FC. Advies vragen aan hem was desondanks niet nodig, geeft Tillman aan tegenover ESPN. “Ik zei Rob Maas dat ik op zes speelde toen ik jonger was. Dus ik wist eigenlijk wel wat ik moest doen. Maar niet veel mensen hebben me op zes zien spelen. Het is misschien nieuw voor hem, maar niet voor mij.”

Dat Tillman als zes heeft gespeeld in de jeugd hield hij voorafgaand aan het Champions League-treffen tegen PSG wel geheim voor Bosz, zo erkent hij. “Ik vertelde het hem niet voor de wedstrijd. Misschien had dat wel gemoeten. Maar het is wat het is. We speelden een goede wedstrijd. Het hele team. Dus iedereen is er blij mee.”

Tillman als ‘zes’ geen blijvertje

De Amerikaan ziet een definitieve rol als ‘zes’ bij PSV niet zitten. “Niet echt. Dat heb ik Peter ook verteld. Dat heb je gezien. Ik heb gezegd dat ik het saai vind”, reageert Tillman. “Tegen Paris Saint-Germain was mijn rol defensiever. Maar in de competitie staat we met de hele team hoger op het veld. Dan is het makkelijker voor mij om dichter bij de goal te komen en acties te maken.”

Wat lager op het middenveld past gewoon niet bij hem, vervolgt Tillman. “Ik vind het nogal saai. Ik hou ervan om assists te geven en doelpunten te maken. En om gevaarlijk te zijn in en rond het strafschopgebied. Dat is makkelijker als je voorin speelt dan als je op zes speelt”, besluit de middenvelder.

