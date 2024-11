PSV en Bosz slikken forse tegenvaller: zomeraanwinst voorlopig aan de kant

Peter Bosz kan voorlopig niet beschikken over , meldt het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige verdediger wordt geopereerd aan zijn schouder, waar hij bij zijn komst naar PSV al meermaals last van heeft gehad. Van die medische ingreep zal de verdediger een tijd moeten herstellen.

Het was een opvallend gezicht bij Jong PSV: in zowel de wedstrijd tegen De Graafschap als tegen Vitesse viel Nagalo in na 28 minuten spelen uit. Tegen de Arnhemmers ging hij met een van pijn verwrongen gezicht van het veld en dat was een slecht voorteken. Nagalo zal snel onder het mes gaan, waarna de medische staf van PSV hoopt dat de schouderklachten van de Burkinees snel verleden tijd zijn.

Afgelopen zomer werd Nagalo voor zo’n zeven miljoen euro overgenomen van het Deense FC Nordsjælland. De international van Burkina Faso werd gezien als vervanger van de gehuurde Armel Bella-Kotchap. Vooralsnog kwam Nagalo nauwelijks in actie voor het elftal van Bosz en deed hij voornamelijk wedstrijdritme op bij Jong PSV. In totaal speelde de 22-jarige rechtspoot acht minuten voor de hoofmacht, verdeeld over drie wedstrijden.

Bosz heeft nog enkele opties achter de hand

Het centrum van PSV wordt door Bosz momenteel ingevuld met Olivier Boscagli en Ryan Flamingo. Armando Obispo, die aan het begin van het seizoen ook geblesseerd raakte en inmiddels weer fit is, zit kort daarachter. Matteo Dams is van oorsprong ook een centrale verdediger, maar speelt momenteel als linksachter bij de landkampioen. Ook Jerdy Schouten zou centraal kunnen spelen, maar de middenvelder is voorlopig uit de roulatie met een hamstringblessure.

