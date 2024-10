Sluikreclame Noa Lang werpt vruchten af: track met Ronnie Flex gaat heel hard op Spotify

De sluikreclame van voor zijn nieuwe track Damage doet zijn werk uitstekend. De PSV’er bracht zijn nieuwe single samen met rapper Ronnie Flex vrijdag uit en is nog geen week later al bijna anderhalf miljoen keer beluisterd op Spotify.

Lang maakte begin oktober bekend dat hij samen met Ronnie Flex een nieuw nummer had opgenomen. Afgelopen vrijdag was het zo ver: Damage is sindsdien overal te streamen. In de voetbalwereld is het veel gegaan over de track van Noano, zoals de artiestennaam van Lang luidt. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan alle sluikreclame van de PSV’er.

Nadat PSV in de uitwedstrijd in de Champions League tegen Paris Saint-Germain knap gelijk had gespeeld (1-1), plaatste Lang op Instagram een post waarmee hij verwees naar zijn nieuwe single. “Damage in Paris”, viel te lezen onder zijn fotoverslag. Afgelopen zaterdag deed de aanvaller er nog een schepje bovenop. Na zijn doelpunt tegen PEC Zwolle rende Lang naar de achterlijn om een shirt omhoog te houden met ‘Noano’ als naam en ‘9+1’ als rugnummer. Dat is een verwijzing naar een zin uit Damage. “Je bent negen plus een als mijn rugnummer”, zingt de voetballer daarin onder meer.

Sluikreclame werkt goed voor Lang

De sluikreclame van Lang voor Damage werkt uitstekend, zo blijkt uit de cijfers van Spotify. Nog geen week na de release van de track is deze namelijk al bijna 1,5 miljoen keer beluisterd op de streamingdienst. Daarbuiten is het nummer ook op alle andere streamingdiensten af te spelen. Ter vergelijking: het vorige nummer van Lang, 7K op je Feestje, dat in september van 2023 uitkwam, is momenteel 11,7 miljoen keer beluisterd op Spotify. De PSV’er ontving laatst een Gouden Plaat voor het passeren van tien miljoen streams.

