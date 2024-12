ESPN schrikt zich rot na Ajax - FC Utrecht: 'We hebben drie keer gecontroleerd of dit cijfer klopt'

Hans Kraay junior heeft zijn uiterste verbazing uitgesproken over een nogal opvallende statistiek van Ajax. De Amsterdammers kregen in de eerste maanden van het seizoen veel complimenten voor hun defensieve organisatie, die onder leiding van trainer Francesco Farioli een stuk beter stond dan in het afgelopen seizoen. Maar in de laatste negen wedstrijden heeft Ajax evenveel schoten te verwerken gekregen als Almere City, zo blijkt uit een statistiek die Kraay jr. woensdagavond na afloop van het duel met FC Utrecht ter sprake bracht.

De defensie van Ajax was in het afgelopen seizoen zo lek als een mandje. De Amsterdammers kregen alleen al in de Eredivisie 61 doelpunten om de oren. John van ’t Schip probeerde het lek achterin te dichten door met vijf verdedigers te gaan spelen, maar dat mocht in de meeste wedstrijden niet baten. Voor Farioli was het dan ook duidelijk waar, naast de fitheid van de selectie, de grootste uitdaging lag: de organisatie bij balverlies. De Italiaan en zijn spelers hadden de defensieve organisatie in de eerste maanden van dit seizoen goed voor elkaar, maar daarvan is de laatste weken nog maar weinig sprake.

De Amsterdammers moesten op bezoek bij FC Twente, vlak voor de recente interlandperiode, al meerdere grote kansen toestaan en dat was in de wedstrijden ná de interlandbreak tegen PEC Zwolle, NEC, Real Sociedad en woensdagavond FC Utrecht niet anders. “Ik ben niet zo heel diepgravend in heatmaps en expected goals, maar dit vond ik wel heel opmerkelijk: samen met Almere heeft Ajax in de laatste negen duels 124 schoten tegen gehad”, zo sprak Kraay jr. woensdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN zijn verbazing uit over Ajax. Volgens presentator Yordi Yamali heeft de redactie twee, drie keer gecontroleerd ‘of de cijfers kloppen’. “Ze kloppen, en dat is wel heel veel hè”, aldus Kraay jr.

Yamali doet het af als ‘zorgwekkend’ voor een topclub die om de titel mee wil doen, al bedraagt de achterstand op koploper PSV natuurlijk niet voor niks zes punten. “In de laatste drie wedstrijden zien we ook gewoon weer dingen terug die we vorig seizoen hebben gezien”, zo sprak El Ahmadi. “Tegen NEC dekte de een wel door en de ander niet, dan ontstaat er een gat. Dat had Ajax het hele seizoen eigenlijk goed voor elkaar met Henderson die er vaak tussenkwam. Sutalo die niet altijd doorstapte. Vandaag (woensdag, red.) waren er weer momenten en vooral ook in balbezit. Ik vond Baas een zwakke wedstrijd spelen, Sutalo met momenten.”

Opvallende bijnaam voor Sutalo

Josip Sutalo ging al heel vroeg in de wedstrijd in de fout. De Kroaat wilde Kian Fitz-Jim inspelen, maar zijn pass werd doorzien en resulteerde in een serieuze mogelijkheid voor FC Utrecht. “Ik vind wel dat ze dat heel vaak willen doen. Ze willen elke keer een van de middenvelders aanspelen en dat Henderson er dan onder komt als derde man. In de eerste helft ging dat heel vaak verkeerd”, zo zag El Ahmadi, die vervolgens herhaalde dat Youri Baas, vooral in zijn passes, een ‘zwakke’ indruk maakte.

En dat terwijl, zo analyseerde Kraay jr. althans, Ron Jans had besloten om Ajax niet rond de zestien of halverwege de Amsterdamse helft onder druk te zetten. Kraay jr. zag dat het ‘lokken’ wat Ajax probeert, daardoor helemaal geen zin had. “Wereldkampioen de boel beroeren met de noppen is Sutalo. Maar als de tegenstander niet gelokt wil worden, dan hoef je ook niet te lokken. Dan zorg je er alleen maar voor dat het walking football wordt.”

