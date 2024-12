Kenneth Perez verrast: 'Hij is blijkbaar zo belangrijk dat hij alles mag bepalen bij Ajax'

De rol van op het veld bij Ajax is te groot, vindt . De aanvoerder ontfermt zich over corners en vrije trappen, maar is daar volgens Perez niet de aangewezen man voor.

“Henderson is een prima speler en is dit seizoen belangrijke geweest, maar hij neemt corners, hij neemt vrije trappen, hij zet de lijnen uit, hij is het aanspeelpunt…”, somt Perez op na het 2-2 gelijkspel tussen Ajax en FC Utrecht.

Jan Joost van Gangelen stipt aan dat Henderson in de wedstrijden tegen PSV (3-2 zege) en Feyenoord (0-2 zege) ‘goed was omdat hij de gaatjes dichtliep’. Perez antwoordt: “Dat deed hij heel goed, maar dat heeft hij zijn hele leven lang gedaan.”

“Maar in dit soort wedstrijden wordt hij de vrije man en moet hij de oplossingen vinden. Je hebt toch wel een betere speler om de vrije trappen en corners te nemen? Ik denk het wel, maar hij is aanvoerder en is blijkbaar zo belangrijk dat hij dat allemaal bepaalt”, merkt de analist op.

