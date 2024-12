Kenneth Perez: 'Hij is zogenaamd fantastisch, maar heeft geen goede bal gegeven!'

waarschuwt . Volgens de analist van ESPN moet Berghuis waken dat hij ‘geen mascotte’ wordt bij Ajax. Na zijn terugkeer van een knieblessure heeft Berghuis zijn topvorm nog niet hervonden; woensdagavond maakte hij als invaller weinig indruk tegen FC Utrecht (2-2).

Berghuis viel na een uur spelen in, bij een 2-1 voorsprong, als vervanger van Bertrand Traoré. Perez betwijfelt echter of trainer Francesco Farioli goe deed aan die wissel. “Dit Ajax, dat niet zo heel goed is, heeft misschien niet de kwaliteiten om een luxespeler als Steven Berghuis in te brengen in zo’n wedstrijd.” Presentator Jan Joost van Gangelen wil weten wat Perez verstaat onder een ‘luxespeler’. “Iemand die misschien minder doet, minder hard werkt dan de anderen en zogenaamd fantastisch aan de bal is, maar vandaag (woensdag, red.) geen goede bal heeft gegeven. En dan is zijn rendement natuurlijk heel weinig. In zo’n wedstrijd, waarin Utrecht gaandeweg beter wordt, heb je als Ajax misschien niet de luxe om Berghuis in te brengen. Dat gezegd hebbende: Klaassen, die wel wil werken, viel ook niet best in.”

Artikel gaat verder onder video

Kees Kwakman zag dat Berghuis als invaller zijn stempel wilde drukken. “Dan gaat hij een paar risicovolle ballen spelen, of één keer raken, maar die acties mislukken bijna allemaal. Daarna krijgt hij tien à vijftien minuten lang geen bal meer, wat ook niet alleen aan hem ligt. Berghuis komt toch van verder dan we denken, aan zijn spel te zien. Het is voor hem ook niet prettig dat hij precies terugkeert nu het wat minder gaat met Ajax.”

LEES OOK: Dit is waarom Farioli langs de lijn Berghuis in de armen vloog

Volgens Perez ‘kan dat ook met elkaar te maken hebben’. “Ajax was goed omdat ze als team opereerden. Hij is misschien wel de beste voetballer – aan de bal – bij Ajax, maar Ajax is er misschien op dit moment niet klaar voor om een luxespeler te hebben. Hij moet ook oppassen dat hij geen mascotte wordt. Het knuffelen met Farioli… Ga lekker presteren, ga lekker voetballen. Dat kan hij als de beste.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans stapt na afloop op Ajax-speler af en heeft opvallende boodschap

Ron Jans is na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht complimenteus op Anton Gaaei afgestapt.