Dit is waarom Farioli langs de lijn Berghuis in de armen vloog

Na het fraaie doelpunt van in de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht vloog trainer Francesco Farioli zijn aanvaller in de armen. Daar was een reden voor, vertelt Farioli na het 2-2 gelijkspel.

In de 25ste minuut nam Gaaei een afvallende bal vol op de pantoffel en vond hij de rechterbovenhoek. Daarmee zette hij Ajax op 1-1. Een uitdraaiende hoekschop van Jordan Henderson werd weggekopt door Mike van der Hoorn, waarna de bal goed terechtkwam voor Gaaei. De Deen haalde verwoestend uit en liet doelman Vasilios Barkas kansloos.

Artikel gaat verder onder video

De euforie was groot bij Ajax. Farioli juichte uitbundig en keerde zich tot de dug-out, waar de wisselspelers zitten. Hij wees specifiek naar Steven Berghuis en omhelsde de aanvaller, al was niet meteen duidelijk waarom. Na de wedstrijd werd Farioli ernaar gevraagd door ESPN-verslaggever Cristian Willaert.

LEES OOK: Henderson weigert interview met ESPN: 'Hier is het laatste woord niet over gezegd'

“Het doelpunt was fantastisch. Ik moet de credits aan Steven geven, want vanochtend tijdens een van de teambesprekingen masseerde hij het been van Gaaei”, aldus Farioli. “Hij gaf een goede massage en vroeg om een assist. Uiteindelijk werd het een geweldige goal.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans stapt na afloop op Ajax-speler af en heeft opvallende boodschap

Ron Jans is na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht complimenteus op Anton Gaaei afgestapt.