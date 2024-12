Ron Jans stapt na afloop op Ajax-speler af en heeft opvallende boodschap

Ron Jans is na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht complimenteus op afgestapt. De oefenmeester was onder de indruk van de fraaie gelijkmaker van de Deense verdediger van de Amsterdammers.

“Ron Jans kwam hier net langs en zei: waarom moet je dit tegen ons doen? Wát een mooie goal…”, begint Cristian Willaert het interview. “Het is moeilijk om van zo’n goal te genieten als je niet wint, ik heb een apart gevoel nu. Ik neem de goal en negentig minuten mee, maar ik ben teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen vandaag”, zegt Gaaei.

Vorig seizoen schreef de Deen eveneens een wereldgoal achter zijn naam, op 4 april tegen Go Ahead Eagles (1-1). “Vorig jaar ging het hetzelfde toen ik scoorde, toen kregen we ook een late goal tegen waardoor het gelijk werd”, zegt Gaaei. “Dat was ook geen makkelijke goal?”, reageert Willaert. “Nee, ik heb een goed schot. Ik probeer te schieten als ik de kans krijg, maar zoals ik zei: ik ben teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen. Ik dacht: een keer aanraken en dan schieten. Ik zag direct dat de bal erin zou gaan. Dat was een heerlijk gevoel”, antwoordt Gaaei.

Gaaei kwam vorig jaar naar Amsterdam, maar kende een ongelukkig eerste seizoen. “Ik ben blij op het moment, ik wil niet praten over vorig seizoen. Daar ben ik overheen en ik wil alleen maar vooruitkijken. Mijn teamgenoten en trainers vertrouwen me”, sluit hij af.

