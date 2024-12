Ron Jans is woest tijdens Ajax - FC Utrecht: 'Stelletje aso's!'

Een opvallend moment in de 57e minuut van de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. Nadat onderuit werd gehaald door en Serdar Gözübüyük een vrije trap toekende aan de Amsterdammers, schoot Ron Jans uit zijn slof. De trainer van FC Utrecht smeet met zijn boekje en maakte de vierde man vervolgens uit voor ‘aso’.

Min maakte zich breed, maar leek directe tegenstander Baas te raken in het gezicht. De verdediger viel naar het gras en Gözübüyük floot voor een overtreding. “Jans windt zich op, omdat hij dit geen overtreding vond”, constateert ESPN-commentator Michiel Teeling. De trainer van de Domstedelingen verschijnt vervolgens in beeld, terwijl hij zijn aantekeningenboekje uit frustratie weggooit. “Hij is écht woest, zo zie je hem toch niet al te vaak”, becommentarieert Teeling het voorval.

Iets na het moment toonde Gözübüyük Jans een gele kaart. De frustratie zat echter nog altijd erg hoog bij de ervaren oefenmeester, die woedend op de vierde man afliep. “Stelletje aso’s!”, is duidelijk hoorbaar uit de mond van de Utrecht-trainer.