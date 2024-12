Valentijn Driessen is kritisch en richt zich na Ajax - FC Utrecht tot één persoon

Valentijn Driessen haalt in zijn column na Ajax - FC Utrecht nog maar eens uit naar Francesco Farioli. De verslaggever van De Telegraaf is van mening dat de Italiaan het niet zo nauw neemt met ‘alles’ waar de club voor staat. Driessen uit zich bovendien andermaal kritisch op het roulatiebeleid van Farioli, die in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht opnieuw in een andere formatie aan de aftrap verscheen.

De ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht stond in eerste instantie voor medio september op de rol, maar vanwege de aangekondigde politiestaking besloot de Amsterdamse driehoek er een streep doorheen te zetten. Omdat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax begin september ook al was uitgesteld, liepen de Amsterdammers lange tijd ‘achter de feiten aan’ in de competitie, zo stelt Driessen. “Met eenzelfde aantal gespeelde wedstrijden voor alle clubs vallen vooral nummer 2 en 3 op: Ajax en FC Utrecht. De stabielere ploeg van Farioli werd daar na het dramatische seizoen niet verwacht”, zo begint Driessen nog enigszins positief.

De verslaggever merkt aan alles dat er ‘optimisme’ heerst in Amsterdam, maar de huidige klassering zou met de aanwezige kwaliteiten ‘niets bijzonders’ zijn. “Overigens doet het grote Italiaanse experiment in weinig denken aan alles waar Ajax als club en voetballend voor staat. Maar op wat licht gemor na zijn tegenwoordig ook in de Johan Cruijff ArenA punten alleen voldoende om de hele kinderhand te vullen”, zo verbaast Driessen zich over de achterban. “Het unique sellingpoint van meer dan vijftig jaar, de Ajax-filosofie, wordt zo overboord gekieperd door een Italiaanse voorbijganger.”

Driessen vindt het ‘niet vreemd’ dat de werkwijze van Farioli intern ‘zonder slag of stoot wordt getolereerd’. Volgens Driessen zijn er nauwelijks ‘cultuurbewakende’ Ajacieden in en rond de selectie of de clubleiding. “Volgens Farioli heeft hij zulke personen om op z’n vingers te kijken helemaal niet nodig. Terwijl zij officieel de rol van bewakers vervullen in de Ajax-organisatie en alles aan het oude Ajax te danken hebben, hebben commissaris Danny Blind en raad van commissarissen-adviseur Louis van Gaal lang geleden hun ideologische veren afgeschud. Vanuit die hoek valt dus sowieso helemaal niets te verwachten.”

Driessen kritisch op keuzes Farioli

Daar lijkt voorlopig ook geen reden voor. De Amsterdammers bezetten in de Eredivisie de tweede plaats en staan er ook in de competitiefase van de Europa League goed voor. Driessen ziet dat de ploeg van Farioli wat dat betreft op koers ligt naar het ‘grote geld’ van de Champions League. Maar de recente optredens zullen menig Ajacied zorgen baren. Het optreden tegen FC Utrecht was eveneens ondermaats. “Tegen FC Utrecht grossierden de Ajacieden in misverstanden aan de bal”, zo zag Driessen, die dat ‘niet vreemd’ vindt omdat Farioli zijn middenveld en voorhoede bijna voortdurend wijzigt.

“Automatismen ontbreken dientengevolge volledig. Terwijl ze op jeugdcomplex De Toekomst daar juist zo mee bezig zijn. Allerlei spelvormen voor de grootste toptalenten in leeftijdgrensoverschrijdende groepjes moeten voor bijna telepathische combinaties zorgen. Leuk allemaal, maar als Ajax 1 niet als voorbeeld dient, wat heeft het dan allemaal voor zin?”, zo toont Driessen zich kritisch.

