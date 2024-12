Feyenoord dankt Paixão en de paal en boekt benauwde zege in Waalwijk

Feyenoord heeft drie punten overgehouden aan het uitduel bij RKC Waalwijk. De Rotterdammers zagen de nummer voorlaatst van de Eredivisie nog wel op voorsprong komen en zich in de tweede helft terug knokken naar 2-2, maar , de man in vorm, stelde uiteindelijk toch de drie punten veilig voor het elftal van Brian Priske. RKC raakte in het tweede bedrijf tot twee keer toe de paal naast Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther en kwam daarmee heel dicht bij een resultaat.

In een kletsnat Waalwijk wist Feyenoord binnen het kwartier al dat het in de achtervolging moest. Een vlijmscherpe counter werd door RKC-spits Oskar Zawada binnengeschoten. Met name het voorwerk van Richonell Margaret was van grote waarde. Igor Paixao bleek aan de andere zijde onmisbaar. Een lage schuiver in de eerste minuten toonde al het gevaar van de Braziliaanse buitenspeler. Halverwege de eerste helft was hij belangrijk als voorbereider op de 1-1. Zijn voorzet werd door RKC-middenvelder Yassin Oukili in eigen doel geschoten. Santiago Giménez, terug in de basiself, had zijn eerste gevaarlijke moment na een half uur spelen. Andermaal was het Paixão die vernuftig de Mexicaan bediende, maar het waren de benen van RKC-goalie Houwen die erger voorkwamen. De Rotterdammers wisten het veldoverwicht maar moeizaam te promoveren tot doelrijpe kansen. De gele muur slechten bleek een helse klus, totdat Anis Hadj Moussa kort na rust goed naar binnen dribbelde en doeltreffende uithaalde. Het doelpunt van de Algerijn gaf de Rotterdammers lucht en Dávid Hancko leek kort daarna de 1-3 binnen te schieten, maar de hak van Houwen voorkwam erger.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-fans hekelen massaal dezelfde speler na goal RKC: 'Sinterklaas is nog in het land zo te zien'

Feyenoord vergat vervolgens RKC op de slachtbank te leggen, waarna de Waalwijkse formatie met nog 20 minuten te gaan een opleving beloond zag worden. Oukili profiteerde van de energieke impulsen van invallers Denilho Cleonise - die even eerder al op de paal had geschoten - en Reuven Niemeijer - wiens inzet knap gepakt werd door Wellenreuther - en kon zo zijn eigen doelpunt wegpoetsen middels de gelijkmaker. Dat een minuut later Feyenoord orde op zaken wist te stellen was te danken aan, wie anders dan, Paixão. De Braziliaan plaatste verdekt zijn schot in de lange hoek en verschalkte zo doelman Houwen. Invaller Ibrahim Osman had kort erna de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar de lat stond de Ghanees in de weg.

Met Mohamed Ihattaren en Michiel Kramer in de slotfase nog binnen de lijnen probeerde RKC nog een puntje uit het vuur te slepen. Het kwam nog gevaarlijk dichtbij. Zawada raakte de paal en Kramer kopte nipt langs het doel van Wellenreuther. Feyenoord kroop door het oog van de naald, maar mocht uiteindelijk 3 punten bijschrijven, waarmee het op gelijke hoogte komt met nummer 3 Utrecht. De Domstedelingen hebben nog wel een duel te goed. RKC weet zich nog immer in het degradatiemoeras en moet hopen dat Almere City morgen puntloos blijft.

De focus voor Feyenoord gaat nu op aanstaande. Dan ontvangt het in de Champions League Sparta Praag, de vorige werkgever van Brian Priske. Bij een zege slaat Feyenoord met de Tsjechische opponent een gat van zes punten. Steun van het thuispubliek is dan onmisbaar. Die steun zal het ook komend weekend voelen, wanneer in de Eredivisie Heracles Almelo op bezoek komt. Bij RKC en trainer Henk Fraser kan het vizier op komend weekend, waarin een bezoek aan Fortuna Sittard op het programma staat.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Feyenoord wint van een strijdlustig RKC door deze goal van Igor Paixão: 2️⃣-3️⃣!#rkcfey — ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is hoe Anis Hadj Moussa op bizarre wijze is ontdekt in Nederland

Anis Hadj Moussa maakt momenteel een ontwikkeling door bij Feyenoord waar je ú tegen zegt.