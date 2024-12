Priske durft niet te beloven dat Feyenoord-steunpilaar er tegen Sparta Praag weer bij is

Feyenoord-trainer Brian Priske durft nog niet met zekerheid te zeggen dat hij komende woensdag, in het Champions League-duel met zijn vorige werkgever Sparta Praag, weer een beroep kan doen op verdediger . De Oostenrijker ontbreekt zaterdagavond in het uitduel bij RKC Waalwijk, dat om 20.00 uur begint.

Priske verschijnt een klein uur voor de wedstrijd in Waalwijk voor de camera's van ESPN en gaat eerst in op de terugkeer van Santiago Giménez in zijn basisformatie. De Mexicaan verschijnt voor het eerst sinds 22 september weer eens aan de aftrap van een officieel duel van de Rotterdammers. "We kennen zijn kwaliteiten allemaal, maar weten ook dat hij in deze fase nog steeds aan het opbouwen is. Hoe lang hij kan spelen? Hopelijk een uur of 65 minuten. Het hangt ook een beetje van de wedstrijd en hemzelf af", zegt zijn trainer, die zijn spits hard nodig heeft aangezien Julián Carranza en Ayase Ueda momenteel in de lappenmand zitten.

Rechts achterin begint Givairo Read in Waalwijk andermaal als rechtsback van Feyenoord. De achttienjarige verdediger krijgt de voorkeur boven Bart Nieuwkoop, die op de bank start. Priske legt uit: "Read heeft het allereerst heel goed gedaan, de afgelopen periode grote stappen gezet en zijn kwaliteiten getoond. En ja, er komt woensdag een Champions League-wedstrijd aan waarvoor alleen Nieuwkoop op die positie beschikbaar is." Read is niet ingeschreven voor het miljardenbal, terwijl Jordan Lotomba - normaal gesproken eerste keus - door een breuk in zijn onderbeen 'maanden' aan de kant zal staan.

Priske: 'Ervaringen van de afgelopen maanden hebben mij geleerd geen grote beloften te doen'

Trauner zit zaterdag niet bij de wedstrijdselectie van Feyenoord: "Hij is niet beschikbaar voor de wedstrijd van vanavond", zegt Priske. Gevraagd of de Oostenrijker er woensdag wél weer bij zal zijn, zegt de oefenmeester: "Ik zou dolgraag zeggen dat het alleen vanavond is, maar ik weet het niet. Hij was gisteren niet klaar om te trainen, voelde zich niet honderd procent fit. Hij heeft er zelf een goed gevoel over dat hij er woensdag weer klaar voor is, maar de ervaringen van de afgelopen maanden hebben mij geleerd geen grote beloften te doen", aldus Priske.

