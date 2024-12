Paixão en Hadj Moussa schitteren: Feyenoord op koers voor grootste CL-zege ooit

Feyenoord kent een ongekende start van de Champions League-wedstrijd tegen Sparta Praag. De Rotterdammers wervelden in de beginfase en stonden binnen 31 minuten op een 3-0 voorsprong.

De Rotterdammers namen al na acht minuten de leiding in het duel door een kopbal van verdediger Gernot Trauner. De Oostenrijker, die niet bepaald bekend staat om zijn scorend vermogen, knikte een hoekschop van Anis Hadj Moussa achter Peter Vindahl. De oud-AZ-doelman was kansloos, omdat de kopbal van richting werd veranderd door een verdediger.

Amper twee minuten later sloeg Feyenoord opnieuw genadeloos toe: Antoni Milambo onderschepte een bal op de helft van Sparta Praag, waardoor de Rotterdammers konden omschakelen. Via Santiago Giménez kwam de bal bij Igor Paixão. De Braziliaan twijfelde niet lang en poeierde de bal met veel overtuiging in het doel. In de dertigste minuut maakte Hadj Moussa er zelf, op schitterende wijze, 3-0 van. De sensatie van Feyenoord krulde de bal geweldig in de verre hoek. Een ongekende start voor de Rotterdammers.

Grootste Champions League-zege ooit

Artikel gaat verder onder video

In dit tempo is Feyenoord op koers om de grootste Champions League-zege ooit te boeken. De Rotterdammers wonnen eenmaal een CL-duel met drie goals verschil. Dat gebeurde in 1999 tegen Olympique Marseille. Julio Cruz (tweemaal) en Paul Bosvelt namen destijds de treffers voor hun rekening.

Bij een winstpartij komt de knock-outfase dichtbij voor Feyenoord, dat dan op tien punten in de competitiefase van de Champions League komt te staan. In het restant van het miljardenbal neemt Feyenoord het nog op tegen Bayern München (uit) en Lille (thuis).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Priske komt met verklaring voor ‘slechtste wedstrijd onder zijn leiding’

Brian Priske is niet tevreden met de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam op bezoek bij RKC Waalwijk.