Quinten Timber fel na Feyenoord-zege: 'Ineens?'

heeft voor de camera van Ziggo Sport fel gereageerd op de vraag waar het 'samba-voetbal' van Feyenoord tegen Sparta Praag ineens vandaan kwam. In tegenstelling tot de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk kwamen de Rotterdammers in de eigen Kuip wel sterk voor de dag. Van 'ineens' wil de captain van Feyenoord echter niets weten.

"Je wil gewoon winnen en weet dat de punten belangrijk zijn, dan is het heel lekker dat je wint", steekt Timber van wal. Vervolgens krijgt hij de vraag waar het 'samba-voetbal ineens vandaan kwam'. "Ineens?", reageert de Feyenoord-aanvoerder als door een adder gebeten, waarna de Ziggo Sport-verslaggever stelt dat het afgelopen weekend tegen RKC Waalwijk niet te zien was. "Dan is het niet ineens", aldus Timber.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske lyrisch na Champions League-zege Feyenoord: 'Een ongekend hoog niveau'

Volgens Timber komt het nu eenmaal voor dat je in een seizoen goede en minder goede wedstrijden speelt. "Vooral in de Champions League. Benfica-uit hebben we ook samba-voetbal gespeeld, dus dit is niet ineens. Vandaag hebben we het weer laten zien. Thuis hebben we het nog niet laten zien en we wilden winnen vandaag."

"De Champions League is belangrijk, net als de drie punten en daar zijn we blij mee", vervolgt Timber zijn relaas. "We hadden een paar mindere momenten en dat is zonde, maar het belangrijkste zijn de drie punten. Het liefste wil je door en dan helpt dit zeker", erkent de aanvoerder. "We staan nu op tien punten, maar er komen nog twee wedstrijden aan. We hebben er zin in."

LEES OOK: Lofzang voor 'rasvoetballer': 'Heeft alles in zich om een internationale sensatie te worden'

Drenthe reageert op Timber

Na afloop van het interview met Timber haakt analist Royston Drenthe er direct op in. "Soms wil je even in hun koppie kijken, wat ze nou echt denken", aldus Drenthe. "Of hij hem geen stomp voor zijn kop wil geven, zo van: wat is dit nou weer voor vraag?"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is hoe Anis Hadj Moussa op bizarre wijze is ontdekt in Nederland

Anis Hadj Moussa maakt momenteel een ontwikkeling door bij Feyenoord waar je u tegen zegt.