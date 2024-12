Trainer uit de Eredivisie maakt indruk en wordt vergeleken met Arne Slot

Voormalig Feyenoord-doelman ziet gelijkenissen tussen de werkwijze van NAC-trainer Carl Hoefkens en Liverpool-trainer Arne Slot. Troost, derde doelman van NAC Breda, werkt inmiddels een half jaar samen met Hoefkens en is enthousiast over de Belgische coach. Dat zit hem met name in de taakverdeling van de technische staf, die overeenkomt met die van Slot bij Feyenoord.

In de podcast D'n Hoefcast, waarin alle ontwikkelingen rondom NAC Breda worden besproken, gaat Troost in op het huidige succes van NAC. Dat succes is onder meer te danken aan de uitstekende taakverdeling binnen de technische staf, vindt de doelman. Hij vindt dat overeenkomen met de manier van werken van Slot, die hij heeft meegemaakt bij Feyenoord.

"Ik heb het met Arne Slot natuurlijk twee jaar meegemaakt bij Feyenoord. De staf is gewoon heel goed ingedeeld. Dat zie je dit jaar ook. We hebben bij NAC twee totaal verschillende assistenten. De een zorgt er echt voor dat de jongens tevreden blijven. Als je niet speelt: Hoe voel je je? Hoe zit je er mentaal in? De ander doet volledig de trainingen", doelt Troost op de Poolse assistent-trainer Tomasz Kaczmarek: "Dat is echt een bikkel. Die gaat tot het gaatje. Het liefst iedere dag. Dan heb je de hoofdtrainer Hoefkens, die zit soms op de tribune, gaat ook in de dug-out zitten. Het is echt een people manager."

Overeenkomsten met Slot

Als Troost terugdenkt aan zijn tijd bij Feyenoord, ziet de doelman grote gelijkenissen met de manier waarop Slot te werk ging: "Dat zie ik nu weer, alleen dan op een wat kleinere schaal. Bij Feyenoord zag je dat met John de Wolf, Marino Pusic, Sipke Hulshoff en dan met Slot als hoofdtrainer. Het tekent het succes dat we op dit moment ervaren", doelt Troost op de knappe prestaties van de promovendus met een negende plaats in de Eredivisie.

Vertrek bij NAC Breda

De 22-jarige doelman van NAC Breda gaat het resterende deel van het seizoen echter niet meemaken, want vanaf 1 januari gaat hij op huurbasis aan de slag bij het Ierse Cork City. Troost hoopt daar minuten te kunnen gaan maken.