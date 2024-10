Ruud Gullit is vol ongeloof en geeft Ronald Koeman live op tv een pijnlijke veeg uit de pan

Ruud Gullit heeft zich maandagavond in de uitzending van het programma Rondo uiterst kritisch uitgelaten over het Nederlands elftal. De analist van Ziggo Sport richtte zijn pijlen op bondscoach Ronald Koeman, die volgens Gullit te laat heeft ingegrepen tijdens de wanvertoning tegen de Duitsers (1-0).

Gullit geeft in het programma Rondo toe dat hij zich enorm heeft gestoord aan het optreden van Oranje in München: "Als het niet loopt, dan ga je kijken hoe dat komt. Dan ga je met elkaar praten, bedenken wat je moet doen. Gebeurt dat niet? Dan ga je aan de zijlijn ingrijpen. Ik vond dat Koeman moest ingrijpen", maakt Gullit duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

De bondscoach gaf na afloop van de wedstrijd toe dat hij dat wel had overwogen, maar ondanks dat de rust uitkoos als moment om het tactisch om te draaien: "Ik vond het nogal lang duren, 45 minuten. Waarom doe je dat niet eerder? Mats Wieffer was als invaller het enige lichtpuntje. Dat had hij al veel eerder kunnen doen, want voor hetzelfde geld sta je met 3-0 achter", doelt Gullit op de kansen die Duitsland in de eerste helft om zeep heeft geholpen.

LEES OOK: Van der Vaart verbaasd door 'grote uitspraak' van Koeman en wil meer uitleg horen

De analist van Ziggo vond dat een leider op moest staan en in moest grijpen. Het feit dat Virgil van Dijk geschorst was, hielp volgens Gullit dan ook totaal niet mee voor het Nederlands elftal: "Virgil is heel rustig. Die heeft ook een mindere periode gehad, maar hij is goed bezig. Zijn rust is wat je moet hebben. Dat is fijn voor iedereen. Nu was het chaotisch, zoeken en ballen niet goed inspelen", somt de kritische oud-middenvelder op.