Francesco Farioli gaat bij Ajax-debuut onderuit tegen PEC Zwolle

Ajax is de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart met een nederlaag. De Amsterdammers gingen in de eerste wedstrijd onder leiding van trainer Francesco Farioli met 0-1 onderuit tegen PEC Zwolle. Een schitterend doelpunt van Anthony Fontana in de eerste helft maakte het verschil. Ajax kreeg vooral in de tweede helft voldoende mogelijkheden op de gelijkmaker, maar de thuisploeg had het vizier duidelijk niet op scherp.

Farioli had in de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet de beschikking over een volledige selectie. Naast de EK-gangers was ook Steven Berghuis niet van de partij. De routinier traint weliswaar volop mee met de groep, maar is nog niet wedstrijdfit. Tegenover de absentie van Berghuis stonden basisplaatsen voor onder meer Chuba Akpom, Carlos Forbs en Jakov Medic, drie aankopen van Sven Mislintat die in het afgelopen seizoen regelmatig bekritiseerd werden. Zij staan voorlopig ‘gewoon’ nog onder contract bij Ajax, al zal Farioli na vandaag wel wat wijzer zijn geworden over welke spelers hij wel en niet kan én wil gaan gebruiken.

De Italiaan zal tevreden zijn over wat zijn ploeg in het eerste kwartier liet zien. Farioli was luid en duidelijk aanwezig en stuurde zijn spelers naar voren. Devyne Rensch kreeg de eerste mogelijkheid, maar zijn poging vloog over het doel. Ajax slaagde er niet in de goede start een passend vervolg te geven en evenals in het afgelopen seizoen maakte de ploeg defensief een kwetsbare indruk. Rensch hief buitenspel op, waarna de bal in de kluts voor de voeten van Anthony Fontana belandde. De 21-jarige aanvaller plaatste de bal vervolgens schitterend in de verre hoek: 0-1. Ajax was vervolgens even de weg kwijt en PEC Zwolle kwam er een aantal keer dreigend uit. Een tweede Zwolse treffer hing zelfs even in de lucht, maar die viel uiteindelijk niet.

Ajax krijgt de bal er niet in

Ajax herpakte zich en kreeg nog voor het rustsignaal mogelijkheden op een gelijkmaker. Kenneth Taylor zag Kenneth Vermeer een hard schot uit de korte hoek halen en de ervaren doelman redde ook op een kopbal van Jakov Medic. Mika Godts was nog het dichtst bij een Amsterdams doelpunt. De inzet van Godts, die zoals altijd volop aan het dribbelen was, ging echter rakelings langs de kruising. De ploeg van Farioli keek daardoor bij rust tegen een 0-1 achterstand aan. Ajax begon met dezelfde elf aan de tweede helft en had via Jorrel Hato op gelijke hoogte moeten komen, maar hij kreeg de bal er van dichtbij niet in. Ook Medic liet een grote kans op de 1-1 liggen.

Na een uur begon het grote wisselen aan Amsterdamse zijde. Naast onder meer Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk en Julian Rijkhoff maakten ook Owen Wijndal en Youri Baas hun opwachting. Wijndal en Baas kwamen in het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor respectievelijk Antwerp FC en NEC. Met de elf nieuwe spelers binnen de lijnen bleef Ajax de bovenliggende partij tegen PEC Zwolle, dat zich in de tweede helft niet tot nauwelijks meer liet zien in aanvallend opzicht. Christian Rasmussen, eveneens terug van een uitleenperiode, Kristian Hlynsson en Rijkhoff kregen allemaal mogelijkheden op een Amsterdamse gelijkmaker, maar die wilde maar niet vallen.

De grootste kans was uiteindelijk nog voor Kian Fitz-Jim. De middenvelder, die was ingevallen als linksbuiten, had de bal in de zestien voor het binnenschieten, maar knalde 'm wild over. Ajax start de oefencampagne zodoende met een nederlaag tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers vervolgen de voorbereiding dinsdag met een oefenwedstrijd tegen Sint-Truiden.

