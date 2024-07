Aanvaller misdraagt zich: walgelijke actie richting Ajax-verdediger Tristan Gooijer

heeft zich in de eerste helft van de vriendschappelijke ontmoeting tussen Ajax en Sint-Truidense VV van een walgelijke kant laten zien. Scheidsrechter Dennis Higler heeft dinsdagavond zijn handen vol aan de aanvaller, die na een overtreding op een spuuggebaar maakte richting de Ajacied.

Bertaccini werkte Gooijer in de slotfase van de eerste helft op lompe wijze tegen de grasmat. De aanvaller van STVV kon het duidelijk niet hebben dat zijn tegenstander hem te slim af was. In de herhaling was duidelijk te zien dat hij in elk geval een spuuggebaar maakte richting Gooijer. “Kijk! Hij spuugt daar”, merkte ook Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos op. “Ik denk dat Higler dat niet heeft gezien, want als je spuugt dan moet je eraf”, zo klonk het.

© Ziggo Sport

Spuug of niet 🤔

Een opmerkelijk moment tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Sint-Truidense 👀#ZiggoSport #Ajax pic.twitter.com/vESsqIPJtD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

Artikel gaat verder onder video

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.