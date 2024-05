Ajax voorkomt in extremis beschamende afsluiting van dramatisch seizoen

Ajax heeft zondag in de absolute slotfase een punt gepakt op bezoek bij Vitesse: 2-2. De Amsterdammers hadden grote moeite met de prima spelende Arnhemmers, maar voorkwamen door een treffer van Steven Berghuis in de 93e minuut van de wedstrijd een beschamende afsluiting van het seizoen. Vitesse kan zich met opgeheven hoofd richten op een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Vitesse en Ajax speelden alleen maar voor de eer, want beide ploegen weten al op welke positie ze eindigen dit seizoen. De Arnhemmers kregen een aantal weken geleden achttien punten in mindering en zijn daardoor al zeker van de achttiende plek. Het was dan ook de laatste wedstrijd in de Eredivisie voor de ploeg van Edward Sturing. De Amsterdammers wonnen in de vorige wedstrijd met 3-0 van Almere City door drie doelpunten van Steven Bergwijn en wisten daardoor zeker dat ze vijfde zouden eindigen.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks dat het nergens om ging deze wedstrijd, was het wel een aantrekkelijke eerste helft om te zien. Vitesse begon het duel scherp en jaagde gelijk Gerónimo Rulli af. Kozlowski pakte de bal af, maar het had geen gevolgen voor de ploeg van de afzwaaiende John van ’t Schip. Toen het net leek dat Ajax de wedstrijd begon te domineren, kwamen de Arnhemmers op een 1-0 voorsprong door Boutrah. Door een overstapje van Marco van Ginkel werd Gyan de Regt vrijgespeeld en die gaf goed voor op de Fransman, die daarna naar binnen trok en schoot in de rechteronderhoek.

Bijna werd het ook nog 2-0 voor Vitesse, maar Paxten Aaronson knalde de bal uit een moeilijke hoek op de paal. Daarna kreeg Ajax een aantal kleine kansjes om de gelijkmaker te maken, maar pas in de 42e minuut lukte het de Amsterdammers om een doelpunt te maken door Sutalo. De Kroaat maakte zijn eerste doelpunt na een goede voorzet van Gaaei. De centrale verdediger strekte zijn been en de bal kwam tegen zijn voet en belandde in de linkerhoek.

De tweede helft was voor de neutrale kijker wat minder aantrekkelijk dan de eerste helft. Veel doelpogingen waren er niet van beide ploegen. De eerst echte grote kans kwam pas in de 74e minuut door Chuba Akpom. De spits schoot tegen doelman Eloy Room aan. Niet heel veel later profiteerde Vitesse met een counter van laks verdedigen van Ajax. Veel verdedigers van de Amsterdammers waren naar voren in de omschakeling kan de ploeg van Sturing eruit. Een foute pass op invaller Thomas Buitink leek de aanval eruit te halen, maar de spits hield de bal goed binnen en bewaarde het overzicht. Kozlowski kwam inlopen, kreeg de bal en schoot binnen achter Rulli.

Nog een aantal grote kansen werden gepakt door de Argentijnse doelman om erger te voorkomen voor Ajax. Deze gemiste kansen kwamen Vitesse nog duur te staan, want in de allerlaatste minuut maakte invaller Berghuis nog de gelijkmaker na een voorzet van Kenneth Taylor.

Met het vertoonde spel kan Vitesse met opgeheven hoofd afscheid nemen van de Eredivisie. Bijna sloten de Arnhemmers dit seizoen af met een overwinning op de recordkampioen van Nederland, maar dat lukte net niet. Ajax komt goed weg en eindigt het seizoen niet met een nederlaag tegen de degradant.