'Mark van Bommel mogelijk weer aan de bak: pikante trainerswissel in de maak'

Mark van Bommel is in beeld om de nieuwe hoofdtrainer van Benfica te worden, zo meldt De Telegraaf. De clubloze oefenmeester staat op de shortlist om de weggestuurde Roger Schmidt op te volgen bij de Portugese grootmacht.

Van Bommel zit nog altijd zonder club nadat hij zijn contract liet ontbinden bij Antwerp FC, de club waarmee hij twee seizoenen geleden landskampioen van België werd. Benfica is in de zoektocht naar een nieuwe trainer onder meer uitgekomen bij Van Bommel. Door de beroerde seizoenstart werd de Duitser op straat gezet.

Artikel gaat verder onder video

Het zou opvallend zijn als Van Bommel Schmidt opvolgt bij Benfica. Schmidt was in 2020 juist de opvolger van Van Bommel bij PSV. De oud-middenvelder werd in dat jaar ontslagen bij de Eindhovense club.

LEES OOK: Compleet nieuwe naam genoemd als mogelijke hoofdtrainer van Ajax

Van Bommel stond naast PSV ook bij VfL Wolfsburg aan het roer. Daarna werd hij dus trainer van Antwerp FC, waar hij in zijn eerste jaar kampioen werd en de Belgische beker veroverde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Champions League-speelschema PSV bekend: Eindhovenaren openen met zware uitwedstrijd

Het speelschema van PSV in de Champions League is bekend. De Eindhovenaren beginnen buitenshuis.