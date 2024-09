Benfica ontslaat Roger Schmidt na iets meer dan twee seizoenen

De dagen van Roger Schmidt bij Benfica lijken geteld. De trainer is met de clubleiding in gesprek over de voorwaarden voor zijn vertrek, zo wordt door Benfica bevestigd in een officieel statement voor de aandelenmarkt.

Benfica verloor op de openingsdag van het nieuwe seizoen van Famalicão (2-0). Daarna werd gewonnen van Casa Pia (3-0) en Estrela (1-0), maar vrijdag volgde puntenverlies op bezoek bij Moreirense (1-1). Dat gelijkspel lijkt Schmidt fataal te zijn geworden.

Schmidt stapte in 2022 over van PSV naar Benfica. In zijn eerste seizoen leidde hij de ploeg meteen naar het kampioenschap en maakte hij indruk in de Champions League. Benfica eindigde bovenaan in een loodzware poule met Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa. Uiteindelijk strandde Benfica in de kwartfinale tegen Internazionale.

Schmidt werd beloond en verlengde in maart 2023 zijn contract tot medio 2026. Maar vorig seizoen vielen de resultaten tegen: Sporting Portugal pakte de titel met een voorsprong van tien punten, terwijl Benfica als tweede eindigde. In de Champions League-groep werd Benfica derde, waarna het in de kwartfinale van de Europa League werd uitgeschakeld. Na het teleurstellende seizoen werd al aan de stoelpoten van Schmidt gezaagd.

Hij behield het vertrouwen van de clubleiding, maar is dat inmiddels verloren. Benfica speelt dit seizoen in de Champions League tegen Feyenoord op 23 oktober en zal dat dus doen met een andere trainer aan het roer.

