Van der Vaart pakt Eredivisie-speler aan: 'Hij denkt dat hij Sergio Ramos is'

Goes speelde negentig minuten in de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen. Zondag kwam hij met AZ niet voorbij FC Groningen (0-0). In de uitzending van Studio Voetbal licht Van der Vaart het optreden van Goes uit. “Ik denk dat het echt een heel groot talent is, met heel veel kwaliteit, maar volgens mij denkt hij op dit moment dat hij een soort Sergio Ramos is. Dat is hij bij lange na niet.”

“Die moet je echt op zijn flikker zitten, want die denkt dat hij veel beter is dan hij werkelijk is op het moment. Hij oogt nonchalant, zijn hele uitstraling beviel me totaal niet. Vorige week (twee weken geleden, red.) kneep hij ook zijn tegenstander”, doelt Van der Vaart op de wijze waarop Goes zijn tegenstander Bapitste Guillaume van Almere City provoceerde; Guillaume kreeg vervolgens een rode kaart toen hij Goes een trap uitdeelde.

In het praatprogramma is ook FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel aanwezig. Hij heeft zelf nog niet tegen Goes gespeeld. Vorig seizoen zat Goes op de bank in beide wedstrijden tegen FC Twente. De verdediger staat bekend om zijn provocaties en daar is Van Wolfswinkel niet bang voor. “Ik heb nog niet tegen hem gespeeld, maar ik kijk er wel naar uit.”