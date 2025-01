Michiel Kramer kookt van woede door 20-jarige voetballer: 'Vriend, doe normaal!'

is niet te spreken over AZ-verdediger . De spits van RKC Waalwijk vindt het niet normaal hoe Goes afgelopen zondag verdedigde in het competitieduel tegen Sparta Rotterdam. Ook ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp vond een actie van Goes tegen Sparta 'levensgevaarlijk'.

In de slotfase vocht Goes een duel uit met Sparta-spits Tobias Lauritsen. Goes had de Noorse spits vast en ging, de spits vasthoudend in de klem, met hem naar de grond. Kramer heeft in het programma Rijnmond Sport van RTV Rijnmond aan dat hij klaar is met dit gedrag van Goes (20) op de Nederlandse velden: “Die jongen wekt best wel wat irritatie op, bij heel veel spelers. Hij kan het stoer vinden omdat hij een verdediger is en wil laten zien dat hij hard is, maar vroeg of laat gaat dit tegen hem werken", zo denkt de analist.

Kramer vervolgt: "Het is goed om hard te spelen, maar ga niet vervelend lopen doen. Ga niet mensen bij de keel grijpen of knijpen. Vriend, doe is normaal man! Als jij een mooie stap wil maken naar het buitenland moet je gewoon fair verdedigen", geeft de aanvalsleider van RKC Waalwijk aan.

Vincent Schildkamp, actief als commentator en verslaggever bij ESPN, vindt dat Goes gestraft moet worden voor zijn actie in het duel tegen Sparta: Het is levensgevaarlijk wat hij doet. Hij houdt Lauritsen al vallend in de klem en hij kan geen kant meer op. Die nek zit echt klem. Dit vind ik écht levensgevaarlijk en hier moet je op ingrijpen. Dit is een schandalige actie", stelt de journalist.

Bekijk hieronder de beelden van ESPN, waarop te zien is hoe Goes en Lauritsen naar de grond gaan: