Michiel Kramer hekelt Noa Vahle, die zich volgens hem 'niet netjes' gedraagt

begrijpt niet dat sportjournaliste Noa Vahle trainer Brian Priske van Feyenoord voorafgaand aan het duel tegen Bayern München confronteerde met geruchten over een ontslag bij Feyenoord. De spits van RKC Waalwijk stelt in de nieuwste aflevering van Rijnmond Sport dat hij dit niet netjes vond van de journaliste.

Vahle interviewde Priske vorige week woensdag namens Ziggo Sport, vlak voor aanvang van de wedstrijd tegen Bayern München. Op die dag kwamen via Deense media ook geruchten naar buiten dat Priske, ongeacht het resultaat tegen de Duitse topclub, ontslagen zou worden door Feyenoord. De Deense oefenmeester werd voorafgaand aan het duel tegen Bayern München door Vahle dan ook geconfronteerd met de berichtgeving in de media.

"Voor de wedstrijd kreeg hij al vragen over zijn eigen positie", zag ook Kramer. "Of dat logisch is? Jullie (Bart Nolles, Vincent Schildkamp en Dennis Kraneburg) vinden dat logisch, maar ik niet. Hij is alleen maar bezig met de wedstrijd tegen Bayern München. Hij is niet bezig met zijn positie, maar wil gewoon zo goed mogelijk die wedstrijd spelen. Als je dan vragen gaat krijgen over je positie, dan moet je daar weer antwoord op geven...", verzucht Kramer.

Vincent Schildkamp, de commentator van dienst tijdens de historische wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München (3-0), begreep wel waarom verslaggeefster Noa Vahle de coach van Feyenoord voor de wedstrijd vroeg naar de geruchten over een spoedig ontslag van de Deense coach van Feyenoord: "Je moet het vragen. Het heeft invloed op zo'n wedstrijd. In hoeverre beïnvloedt dat de voorbereiding op zo'n wedstrijd? Dat is relevant", stelt Schildkamp.

'Het is niet netjes'

Kramer blijft bij zijn standpunt. De spits van RKC Waalwijk vond het niet netjes van Vahle om Priske voor de wedstrijd tegen Bayern München te confronteren met vragen over een vertrek bij Feyenoord: "Nogmaals, ik zou het gewoon niet doen. Ik vind het niet netjes, dus ik zou dit nooit gedaan hebben", besluit Kramer.