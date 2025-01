Priske reageert eerlijk op vermeend Feyenoord-ontslag: 'Ik hou van deze club'

Volgens het Deense Tipsbladet staat Brian Priske op het punt ontslagen te worden bij Feyenoord. De oefenmeester van de Rotterdammers komt voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München met een duidelijke reactie op de geruchten tegenover Noa Vahle van Ziggo Sport.

Het Deense medium wist woensdag te melden dat Priske bezig is aan zijn laatste dagen in Rotterdam-Zuid. De oefenmeester ligt ernstig onder vuur en het bestuur van Feyenoord zou al besloten hebben om de Deen de laan uit te sturen. Marino Pusic zou daartegenover zijn opvolger moeten worden.

Reactie Priske op ontslaggeruchten

Bij Ziggo Sport reageert Priske: "Dit is voetbal, dit is een deel van het voetbal. Het is logisch, als een club als Feyenoord de punten niet haalt, dan gaat het altijd over de trainer. Dat accepteer ik, zo is het. Ik hou van deze club, ik hou van de mensen binnen deze club en zeker van de spelers", begint de oefenmeester. "Ik zie heel veel goede dingen binnen de ploeg en was zeker teleurgesteld na de wedstrijd tegen Willem II (1-1). Dat kan vanavond niet zo gaan, dan moet je minstens op 100% spelen, of zelfs iets extra", gaat hij verder.

Vahle vraagt vervolgens of de geruchten 'iets doen met Priske'. "Ik ben natuurlijk een mens, maar mijn focus ligt op de club, spelers en mezelf. Ik lees de kranten of meningen over mij niet. Dat is gewoon een deel van voetbal. Ik ben niet stom en naïef en weet wat er in het voetbal afspeelt. Ik hoop alleen dat iedereen respectvol blijft, zodat het niet persoonlijk wordt. Ik heb geen problemen met kritisch zijn over het voetbal.

