Wouter Goes jaagt Álvaro Morata op de kast na eindsignaal

AZ won donderdagavond op eigen veld in de Europa League met liefst 4-1 van Galatasaray. Na het laatste fluitsignaal werd het nog even onvriendelijk op het veld, met een hoofdrol voor .

Meteen nadat het eindsignaal had geklonken in Alkmaar, ontstond er op het veld een opstootje. Op beelden was te zien hoe Álvaro Morata verhaal ging halen bij Goes, met wie hij tijdens de wedstrijd de nodige duels uitvocht. De Spaanse spits van Galatasaray wees met zijn wijsvinger naar Goes, die zijn hand uitstak.

Morata wilde daar echter niets van weten en riep Goes wat na. De twintigjarige verdediger van AZ liep weg bij de situatie, maar werd beetgepakt door Morata. Waarom de Spaanse routinier boos was op de jonge stopper van AZ, werd niet duidelijk.

Ook Baris Alper Yilmaz meldde zich bij Goes om verhaal te halen. De Turks international van Galatasaray werd vervolgens bij de situatie weggehaald door zijn ploeggenoot en aanvoerder Fernando Muslera, die overduidelijk niet blij was met het gedrag van Yilmaz

