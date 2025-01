Noa Vahle en Wesley Sneijder hebben live op tv onderonsje: 'Wat gebeurt hier allemaal?'

Noa Vahle en Wesley Sneijder delen maandagavond tijdens Rondo een opvallend moment. De oud-voetballer neemt opeens het woord richting Vahle, die zich volgens Sneijder nog even moet gaan vermaken in Servië.

De 22-jarige dochter van Linda de Mol staat voor Ziggo Sport in Belgrado, waar PSV het dinsdag opneemt tegen Rode Ster. Nadat er wat interviews met Peter Bosz en Joey Veerman worden getoond, lijkt de vooruitblik op het Champions League-duel van de Eindhovenaren er bijna op te zitten. Waar je dan de stem van presentator Wytse van der Goot zou verwachten, neemt Sneijder opeens het woord.

"Noa dankjewel. Een hele fijne avond en jij weet vast wel wat je gaat doen zo toch, hè?" Terwijl Vahle in lachen uitbarst, deelt Van der Goot zijn verbazing. "Wat is dit nou weer?" De presentatrice babbelt lekker informeel mee. "Ik app je nog wel even, Wes. Misschien weet jij wat hier te beleven valt." Sneijder blijkt echter niet al te veel van het nachtleven in Belgrado te hebben geproefd. "Ik ben daar niet zo vaak geweest. Maar ik zal het wel eens even vragen; ik heb wel vrienden daar."

LEES OOK: 'Robin van Persie zou nog een vrouwelijke spits van 1.63m tegen Ajax laten spelen'

Vahle waardeert het nog volgende advies wel. "Oké, geweldig." De oud-voetballer sluit met een amicale opmerking over de koude Servische hoofdstad. "Fijne avond, en muts op morgen hè." Van der Goot staat opnieuw met zijn bek vol tanden. "Wat gebeurt hier allemaal?"

