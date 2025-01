'Robin van Persie zou een vrouwelijke spits van 1.63m nog tegen Ajax laten spelen'

Nico Dijkshoorn vindt Robin van Persie een verrijking voor de Eredivisie. De trainer van sc Heerenveen valt op met zijn uitspraken en opmerkelijke keuzes, zoals ook de wissel van tegen Quick Boys.

De Friese formatie leek zich in Katwijk naar een overwinning te voetballen en stond met nog tien minuten te spelen met 1-2 voor tegen de stuntploeg van dit seizoen. Toen besloot Van Persie doelman Mickey van der Hart van het veld te halen en werd Noppert gebracht. De Oranje-doelman van het WK van 2022 veroorzaakte een strafschop, hield die niet tegen en moest uiteindelijk ook nog de 3-2 incasseren. Van Persie en Heerenveen werden zo uit de beker geknikkerd.

Artikel gaat verder onder video

Met dit soort opmerkelijke beslissingen vermaakt Dijkshoorn zich, laat hij weten in zijn column in Voetbal International. "Met Van Persie op een belangrijke plek, of dat nu in de spits is of als trainer in het buitenland - ja, ik heb het over Friesland - is het altijd feest. Je kunt rustig achterover leunen en wachten op de sluimerende ellende. Dat uitgerekend hij nu voor het eerst een echte grotemensencoach in Friesland is, dat is niet minder dan een droom. De combinatie met cultkeeper Andries Noppert maakt het een natte droom."

LEES OOK: Willem van Hanegem legt haarfijn uit wat Robin van Persie, Feyenoord en Dennis te Kloese moeten doen

De journalist en humoristische schrijver zou graag willen dat er een film wordt gemaakt van hét duo van sc Heerenveen - Van Persie en Noppert. "Ik zeg: Oscar-materiaal. Noppert kan worden gespeeld door iedere willekeurige figurant boven de twee meter. De rol van Robin van Persie zal iets lastiger worden. Zelden zag ik een trainer die zoveel lult en zoveel uitlegt." Dijkshoorn wil in ieder geval één iemand niet Van Persie nabootsen: Frank Lammers.

De columnist filosofeert over andere streken die de nog onervaren trainer zou kunnen uithalen. "Dat hij nog eens uitlegt waarom hij in een wedstrijd tegen Ajax als eerste trainer ter wereld een vrouwelijke spits van 1 meter 63 in de spits zette. ‘Ajax verwachtte een sterke kopper. Dus koos ik voor een vrouw die tegen dwerggroei aanzat. Ik probeerde ze te verrassen. Pakte helaas verkeerd uit.’" Maar Van Persie zal niet alleen goochelen met een dame in de spits. "Als de stadionspeaker roept: 'En op het middenveld met nummer 8 Bokke Makkinga, omdat hij de buurman van Tubbe Kabels is’, dan kijkt er niemand vreemd op. Op zich is dat knap. Robin van Persie kan over twee weken zijn slager in de spits zetten, omdat hij heeft gezien dat die man heel soepel om twee beenhammen heen loopt."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woeste reacties om heftig moment bij Heerenveen - Ajax: ‘Hij is niet goed bij zijn hoofd’

Eén speler heeft zich tijdens sc Heerenveen - Ajax niet populair gemaakt.