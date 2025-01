Willem van Hanegem legt haarfijn uit wat Robin van Persie, Feyenoord en Dennis te Kloese moeten doen

Willem van Hanegem zag Robin van Persie doordeweeks rare fratsen uithalen, door tijdens de wedstrijd tegen Quick Boys te wisselen voor . De columnist van Het Algemeen Dagblad weet precies waar het bij Van Persie aan ontbeert.

Heerenveen verloor uiteindelijk met 3-2 van Quick Boys na verlenging. Dat zag Van Hanegem met lede ogen aan, zo schrijft hij in zijn wekelijkse column. "In Friesland is de klap van de nederlaag in de beker tegen Quick Boys hard aangekomen. Ja, daar speelt de keeperswissel ook een rol in."

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Kromme ontbreekt er wat in de nabije omgeving van Van Persie, waardoor hij opvallende keuzes blijft maken. "Wat ik mij afvraag rond die kwestie: bijna alle clubs laten tegenwoordig een extra bus rijden om alle assistenten en schriftgeleerden mee te nemen naar wedstrijden. Als die lui dan Andries Noppert aan een warming-up zien beginnen, is er dan niemand die daar zegt: ‘Robin, doe maar gewoon niet?’ Want dat heeft Van Persie wel nodig. Mensen die tegengas durven geven." De assistenten van de trainer grepen donderdagavond dan ook niet in. "Ze lieten het gebeuren, want Noppert ging de hoge voorzetten pakken. Nou, Noppert pakt eigenlijk nooit hoge voorzetten en Quick Boys speelde de bal helemaal niet door de lucht. Heel die wedstrijd niet."

Boodschap voor Feyenoord-fans en Dennis te Kloese

Van Hanegem zag Feyenoord verder nog een matige wedstrijd spelen tegen Willem II, een wedstrijd die in een 1-1 gelijkspel eindigde. "Het is wel heel makkelijk om nu te schreeuwen om het ontslag van Brian Priske. Ik zag een aangeslagen man in Tilburg, ik had met hem te doen." Volgens de columnist moet er ook naar de selectie worden gekeken. "Waar zijn de spelers bij de topclub Feyenoord die opstaan en zeggen: we staan 0-1 voor en dat geven we niet meer weg? Ja, mensen zullen dan roepen dat het ook Priske zijn taak is om voor scherpte te zorgen. Maar ik denk dat je soms kansloos bent als trainer."

Van Hanegem geeft vervolgens nog een boodschap mee aan Het Legioen, terwijl hij zich ook richt tot algemeen directeur Dennis te Kloese. "Bayern München thuis is woensdag een loodzwaar karwei. Laat die Kuip achter de ploeg en de trainer gaan staan. Ook als het onverhoopt snel 0-1 zou worden. Feyenoord kan de eerste fase van de Champions League overleven en dat is ondanks het geploeter in de eredivisie bijzonder. Help Priske, help zijn spelers en huil niet meteen mee met de wolven in het bos: Priske nu wegsturen is simpelweg te makkelijk." De Kromme heeft ook nog een leuke speler bij een stadgenoot zien rondlopen: "En o ja Feyenoord, als je echt een middenvelder zoekt, ga eens kijken bij Excelsior en pak die Cedric Hatenboer gewoon." Excelsior staat momenteel tweede in de Keuken Kampioen Divisie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Robin van Persie wordt 340 kilometer verderop plots toegezongen: 'Ze wrijven het erin'

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie werd toegezongen tijdens de bekerwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United.