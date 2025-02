AZ overklast Galatasaray en stapt met indrukwekkend resultaat van het veld

AZ heeft meer dan uitstekende zaken gedaan in de eerste wedstrijd van de tussenronde tegen Galatasaray. Bij rust stond het 2-1 na een geweldige vrije trap van Sven Mijnans, een schitterende gelijkmaker van Roland Sallai en een bekeken strafschop van Troy Parrott. In de tweede helft kregen de Turken een rode kaart waarna AZ kon uitlopen naar 4-1 dankzij doelpunten van Jordy Clasie en David Moller Wolfe.

AZ-Galatasaray is een affiche dat dit seizoen in de Europa League al eerder op het programma stond. Toen werd het 1-1 in de competitiefase, maar vanavond ontmoetten beide ploegen elkaar in de tussenronde. Galatasaray had last van een overvolle ziekenboeg en aantal geschorste spelers waardoor onder andere Victor Osimhen, die in zijn eentje een grotere transferwaarde vertegenwoordigd dan de gehele selectie van AZ, niet kon meespelen. AZ verloor in zijn historie nog nooit van een Turkse club. Met die goede hoop ging de ploeg van Maarten Martens de wedstrijd in.

De eerste helft was er een om je vingers bij af te likken. Veel kansen en geweldige doelpunten. Het begon na ruim tien minuten toen Sven Mijnans aan mocht leggen voor een vrije trap. Hij krulde de bal om de springende muur en strak langs de paal in de kruising. Hierna had Ernest Poku twee gigantische kansen om het nog rooskleuriger te maken voor AZ. De eerste keer probeerde hij Fernando Muslera te omspelen, maar dit lukte net niet helemaal lekker en uiteindelijk werd het schot geblokt. De tweede keer lobde de buitenspeler de bal over de doelman én over het doel heen.

Ondanks het goede spel van AZ kwamen de Turken op gelijke hoogte en ook dit was een fraaie treffer. De goal deed erg veel denken aan die van Weston McKennie afgelopen dinsdag tijdens Juventus-PSV. Na een actie van Alvaro Morata viel de afvallende bal voor Roland Sallai die vervolgens verwoestend uithaalde in rechterbovenhoek. AZ kon alsnog met een voorsprong richting de thee na een verzilverde strafschop van Troy Parrott. De aanleiding daarvoor was een duidelijke overtreding van Baris Yilmaz op Seiya Maikuma.

De tweede helft begon voortvarend voor de Alkmaarders, omdat ze al snel in een overtalsituatie terechtkwamen. Mayckel Lahdo glipte langs Kaan Ayhan en werd vervolgens onderuitgehaald. Dit leverde de Turk zijn tweede gele kaart en dus rood op. Het duurde ook niet lang voordat AZ hiervan profiteerde. Poku maakte zijn missers enigszins goed door Jordy Clasie met een strakke pass te bedienen. De aanvoerder nam de bal goed aan en schoof hem langs Muslera in de hoek. Twintig minuten voor tijd viel ook de 4-1 nadat David Moller Wolfe een rebound simpel binnen kon tikken.

Na deze ruime overwinning mag AZ het in de returnwedstrijd natuurlijk niet meer weggeven. De ploeg van Maarten Martens zal volgende week fit verschijnen in Istanbul, want ze hebben een vrij weekend voor de boeg waarin ze geen competitiewedstrijd zullen spelen.