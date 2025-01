FC Twente slikt forse tegenvaller en ziet sterkhouder geblesseerd afhaken

FC Twente kan bij de Eredivisie-hervatting tegen Willem II niet beschikken over . Het is voor trainer Joseph Oosting een flinke tegenvaller, aangezien hij naast de spits ook nog altijd niet kan beschikken over , die voor de winterstop een blessure heeft opgelopen.

Oosting heeft naast de blessuregevallen van Hilgers, Lammers en de al langer geblesseerde Younes Taha ook nog de nodige twijfelgevallen. “Mees en Younes zijn bekend en daar is Sam bijgekomen met een blessure. Anass Salah-Eddine en Sayf Ltaief trainen individueel en morgen hebben we nog een training. Dan moeten we kijken of zij er zondag bij kunnen zijn", vertelt de oefenmeester op de website van de Tukkers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Topscorersstrijd in de Eredivisie: Sem Steijn, Ricardo Pepi, Troy Parrott of de spits van de nummer vijftien?

FC Twente heeft zich in het Duitse Ankum voorbereid op de tweede seizoenshelft, waar Oosting ondanks de blessuregevallen met een goed gevoel op terugkijkt. Zo won FC Twente in een oefenwedstrijd over 120 minuten met 2-3 van Werder Bremen. "Tegen een heel goede tegenstander hebben we een prima wedstrijd gespeeld”, aldus Oosting.

LEES OOK: Manfred Ugalde kan, nog geen jaar na vertrek bij Twente, naar internationale topclub

“Ondanks het slechte weer konden we op een top veld spelen. We wilden tegen een sterke tegenstander oefenen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van de tweede seizoenshelft, dat was Werder Bremen. Zo’n wedstrijd neem je mee richting zondag en dat is prettig. We hebben een prima voorbereiding gedraaid", vervolgt de 52-jarige Drent.

Oosting verwacht lastige wedstrijd tegen Willem II

Zondag speelt FC Twente om 12.15 uur in de eigen Grolsch Veste tegen Willem II. Eerder dit seizoen wonnen met 0-1 in Tilburg. "In die uitwedstrijd hadden we het lastig tegen Willem II”, beseft Oosting. “Ze hebben vaardige spelers en als ploeg hebben ze dit seizoen een goede ontwikkeling doorgemaakt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lars Unnerstall pakt telefoon en helpt FC Twente uit de brand in Duitsland

Lars Unnerstall is niet alleen met zijn reddingen van grote waarde voor FC Twente.