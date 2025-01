Lars Unnerstall pakt telefoon en helpt FC Twente uit de brand in Duitsland

Vaak is doelman met zijn reddingen van levensbelang voor zijn club FC Twente, maar tijdens het trainingskamp van de Tukkers liet de Duitser op een andere manier zien van onschatbare waarde te zijn. De 34-jarige goalie heeft zijn ploeg namelijk aan een nieuwe trainingslocatie geholpen.

FC Twente is momenteel op trainingskamp in het Duitse Ankum, op zo'n anderhalf uur rijden van Enschede, en traint op de velden van amateurvereniging SV Quitt Ankum. Door de slechte weersomstandigheden waren de velden echter onbespeelbaar geworden. Na de vrijdagmiddagtraining van de ploeg van trainer Joseph Oosting ging de veldenprikker van Sport Verein Quitt direct aan de slag om het veld te preparen, maar het mocht niet baten.

In allerijl moest de technische staf van FC Twente dan ook op zoek naar een nieuw veld om op te trainen en Unnerstall bood daarbij de helpende hand. "Het trainingsveld in Ankum was stuk. We konden daar vandaag echt niet meer op trainen, waardoor de trainer en de staf op zoek waren naar een nieuw veld. Ik heb toen gezegd: ik kan wel even naar huis bellen. Ik denk dat we daar wel kunnen trainen", vertelt de bijna twee meter lange doelman voor de camera van ESPN.

Dankzij de hulp van Unnerstall kan FC Twente dus terecht op het veld van zijn voormalige club SV Uffeln. "De trainers zijn gisteren gaan kijken en zeiden: prima, dat gaan we doen. We hebben toen meteen ook alle sleutels meegekregen voor het complex. Daarom zijn we nu hier", vervolgt Unnerstall, die wel een verklaring heeft waarom het allemaal zo snel geregeld is. "Dat is wel makkelijk hier. Daar doen ze niet zo moeilijk over."

Nieuwe trainingslocatie bekend terrein voor Unnerstall

Voor Unnerstall is het dus een terugkeer op bekende grond, iets waar de doelman blij mee is. "Hier ben ik opgegroeid. Hier kom ik vandaan. Hier woon ik nog steeds. Hier heb ik gevoetbald en mijn eerste stappen gezet. Iedereen helpt elkaar hier. Het maakt niet uit hoe laat je de buurman belt. Die staat gewoon op en helpt je", weet de Duitser.

