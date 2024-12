Joseph Oosting deelt schokkend nieuws: 'Nee, het is niet te genezen'

De vrouw van FC Twente-trainer Joseph Oosting lijdt aan kanker, zo heeft de trainer van de club uit Enschede bekendgemaakt in de podcast De Ballen Verstand van TC Tubantia. Oosting benadrukt dat de situatie onder controle is, maar het heeft grote gevolgen voor zijn leven.

"Er valt met de ziekte te leven, maar het is niet te genezen", legt Oosting uit in de podcast van de krant. De coach van FC Twente wil wel benadrukken dat de situatie onder controle is: "Voetbal is belangrijk, maar dit helpt je wel relativeren. Ik heb meer spanning voor de uitslagen van het ziekenhuis, dan voor een wedstrijd. Maar sommige wedstrijden vind ik ook écht wel spannend, laat dat duidelijk zijn."

Oosting vervolgt: "Ze slikt bepaalde medicijnen en om de drie maanden is er een controle met allerlei testen en dat soort zaken. Dan moet ze naar het Erasmus. Ze is heel sterk en ook heel erg onafhankelijk. Ze doet haar eigen dingen. Het helpt me soms wel in het relativeren van bepaalde dingen", vertelt de openhartige coach van FC Twente.

Oosting geeft aan - ondanks de lastige privésituatie - vol trots terug te kijken op het jaar 2024. De trainer wist met FC Twente Europees voetbal te behalen en werkte tot dusver mooie wedstrijden af in de Europa League. De remise van de Tukkers op bezoek bij Manchester United (1-1) was een absoluut hoogtepunt.

