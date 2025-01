Deze spelers van Ajax, FC Twente en PSV mogen vanaf 1 januari met andere clubs praten

De jaarwisseling betekent in de voetballerij niet alleen de start van de tussentijdse transferwindow, maar is voor clubs ook het sein om spelers met een aflopend contract te benaderen. Vanaf 1 januari mogen deze spelers in gesprek over een zomerse overstap, zonder dat hun huidige werkgever daar goedkeuring voor moet geven. Bij Ajax, FC Twente, PSV en ook andere clubs in de Eredivisie komen meerdere spelers daarvoor in aanmerking.

Olivier Boscagli

In Eindhoven zullen veel ogen zijn gericht op Olivier Boscagli. De Fransman had afgelopen zomer na het winnen van de landstitel al dolgraag een transfer willen maken. Brighton & Hove Albion probeerde hem naar Engeland te halen, maar PSV was niet bereid mee te werken aan een vertrek van de sterkhouder. Boscagli heeft er niet met zijn pet naar gegooid en is ook dit seizoen onmisbaar voor Peter Bosz. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Mounir Boualin van SoccerNews heeft PSV Boscagli een aanbod gedaan om een ‘sterk verbeterd’ contract te tekenen. Wordt vervolgd…

Luuk de Jong

Artikel gaat verder onder video

De invulling van de spitspositie bij PSV was in de eerste seizoenshelft voer voor discussie, maar voor Bosz lijkt Luuk de Jong nog altijd onomstreden. De aanvoerder staat in de Eredivisie halverwege op zeven doelpunten en vier assists. De grote vraag is wat zijn rol na dit seizoen wordt. Ricardo Pepi staat te popelen om de nieuwe eerste spits van PSV te worden, maar hoe groot is die kans als De Jong in Eindhoven blijft? Technisch directeur Earnest Stewart hintte onlangs bij Goedemorgen Eredivisie in ieder geval op een langer verblijf van de routinier. “We willen Luuk zo lang mogelijk bij PSV houden. Hij is van ongelooflijke waarde voor PSV, maar ik ben er zeker van dat hij dat ook na zijn carrière gaat zijn”, aldus Stewart.

LEES OOK: PSV houdt rekening met vertrek: veel interesse voor middenvelder

Devyne Rensch

Na het transfervrije vertrek van Brian Brobbey (2021) en Noussair Mazraoui (2022) naar respectievelijk RB Leipzig en Bayern München zal Ajax er alles aan gelegen zijn om te voorkomen dat er opnieuw een speler uit de eigen jeugdopleiding vertrekt zonder dat er een transfersom aan te pas is gekomen. De Amsterdammers dreigen echter ook Devyne Rensch transfervrij kwijt te raken. De rechtsback kwam in de eerste seizoenshelft 23 keer in actie en de onderhandelingen zijn al even gaande, maar een akkoord lijkt vooralsnog niet aanstaande. “Ik ben een jongen van de club, maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat ik bijteken”, zei Rensch er eind november nog over.

LEES OOK: 'Nieuwe realiteit' bij Ajax beïnvloedt keuze Rensch: 'Kroes doet daarin amper concessies'

© Imago

Walter Benítez

Naast Boscagli stond ook Walter Benítez afgelopen zomer niet onwelwillend tegenover een vertrek bij PSV. De doelman werd nadrukkelijk begeerd door Atlético Madrid. De transfersom die de Madrilenen boden werd echter lachend van tafel geveegd, waardoor ook Benítez afgelopen zomer aan zijn laatste contractjaar begon. PSV hoopt hem evenals Boscagli met een ‘sterk verbeterd’ aanbod alsnog te kunnen overtuigen een nieuw contract te tekenen. De Argentijn is evenals de Fransman een belangrijke kracht in het elftal van Bosz.

© Imago

Mauro Júnior

Technisch directeur Earnest Stewart van PSV moet flink aan de bak, want naast Boscagli, De Jong en Benítez is ook Mauro Júnior in het bezit van een aflopend contract. De Braziliaan moest tijdens de eerste weken van dit seizoen geblesseerd toekijken, maar toont eenmaal fit opnieuw zijn waarde voor PSV. Bosz is een groot fan van Mauro, die zowel op de links- als rechtsbackpositie en ook op vrijwel alle posities op het middenveld uit de voeten kan. Het Eindhovens Dagblad meldde onlangs nog dat de Eindhovenaren hopen Mauro langer binnenboord te kunnen houden.

Matteo Dams

De veelzijdigheid van Mauro Júnior bood Bosz uitkomst toen Jerdy Schouten en Joey Veerman niet beschikbaar waren. De Braziliaan nam zijn plek in op het middenveld, waardoor Matteo Dams zijn basisplaats op de linksbackpositie behield. De Belg kreeg door de blessure van onder meer Sergiño Dest in de eerste seizoenshelft sowieso al uitgebreid de kans om zichzelf te laten zien. Hij wisselde goede optredens af met ongelukkige wedstrijden, waaronder tegen Ajax en Shakhtar Donetsk. PSV wil het aflopende contract van Dams desondanks graag verlengen. Clubwatcher Rik Elfrink schreef rond de kerstdagen dat de partijen met elkaar in gesprek zijn. “PSV is bereid om de jonge Dams te belonen voor zijn uitstekende ontwikkeling en vindt dat hij zich in veel wedstrijden kranig heeft geweerd, maar de clubleiding vindt tegelijkertijd niet dat de verhoudingen in de kleedkamer op de kop kunnen worden gezet en dat er nu ineens met enorme bedragen kan worden gesmeten”, zo klonk het.

LEES OOK: PSV koerst af op contractverlenging na 'duidelijk financieel signaal': 'Niet ineens met enorme bedragen smijten'

Daan Rots

Bij FC Twente was er in de eerste seizoenshelft veel kritiek op de optredens van de buitenspelers. Daan Rots kon eveneens weinig potten breken. De aanvaller uit de eigen jeugdopleiding was vorig seizoen nog goed voor negen doelpunten en tien assists in alle competities, maar kwam in de huidige jaargang nog niet tot scoren in de Eredivisie. FC Twente heeft desondanks alle vertrouwen in de 23-jarige Rots. Clubwatcher Leon ten Voorde schreef medio december nog dat de gesprekken tussen FC Twente en Rots in een ‘vergevorderd stadium’ zijn.

Rick Karsdorp

PSV sloeg afgelopen zomer laat toe op de transfermarkt met de komst van Rick Karsdorp. De oud-speler van Feyenoord is de vervanger van Jordan Teze. Karsdorp zette zijn handtekening onder een eenjarig contract, maar wel met een optie voor een extra jaar. Hoewel de drievoudig international een aantal wedstrijden heeft moeten missen, zullen ze bij PSV ongetwijfeld tevreden zijn over hoe hij zich presenteert. Dat geldt ook voor Richard Ledezma, die Karsdorp telkens uitstekend verving. Ledezma heeft eveneens een aflopend contract. Volgens Elfrink was PSV eerder ‘voorzichtig’ bij het doen van een nieuw aanbod. “Aangenomen mag worden dat dat te maken heeft met het gegeven dat Ledezma als niet EU-speler een fors salaris moet verdienen, ingevolge geldende regels in Nederland”, zo klonk het.

© Imago

Steven Berghuis

Steven Berghuis was bij aanvang van dit seizoen de aangewezen speler om het Ajax van Francesco Farioli bij de hand te nemen, maar heel veel waarde heeft de routinier binnen de lijnen nog niet kunnen hebben. Door een blessure miste hij een belangrijk deel van de eerste seizoenshelft. Eenmaal fit haalde hij niet het niveau van vóór zijn absentie. Ajax lijkt desondanks langer door te (willen) gaan met de linkspoot. “Ik ben heel erg blij hier en ik zie mijn toekomst zeker hier bij Ajax. Ik verwacht dat we er wel uit gaan komen”, liet Berghuis eind november na de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle nog optekenen door Voetbal International.

© Imago

Michel Vlap

FC Twente sloeg al een belangrijke slag door het contract van topscorer Sem Steijn open te breken, nu is het afwachten wat de club gaat doen met onder meer Michel Vlap. De middenvelder streek in 2021 op huurbasis neer in Enschede, maakte een jaar later definitief de overstap en was in 138 wedstrijden in alle competities goed voor achttien doelpunten en vijftien assists. Hij is ook dit seizoen basisspeler in de ploeg van trainer Joseph Oosting. Vlap beschikt over een aflopend contract, maar FC Twente heeft de optie om dat met een extra jaar te verlengen.

Jordy Clasie

Jordy Clasie is ook dit seizoen de absolute leider bij AZ. De middenvelder voorkwam onlangs in de topper tegen FC Twente met een geweldige tackle dat Ricky van Wolfswinkel een honderd procent kans kreeg op de gelijkmaker. Daarmee toonde Clasie nog maar eens zijn waarde voor de Alkmaarders. Clasie is inmiddels 33 jaar, maar denkt zeker nog niet aan het einde van zijn loopbaan. Hij gaat binnenkort dan ook met AZ om de tafel om te praten over zijn contract.

© Imago

Ook deze Eredivisie-spelers hebben een aflopend contract

Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam)

Davy Klaassen (Ajax)

Oliver Edvardsen (Go Ahead Eagles)

Younes Namli (PEC Zwolle)

Ivan Perisic (PSV)

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vertrek 'beste Ajax-speler van 2024' niet uitgesloten: 'In Italië wordt hij goed gevolgd'

Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International roept Kenneth Taylor uit tot beste speler van de Amsterdammers in het jaar 2024.